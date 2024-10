Deel dit: Share App Mail Tweet

Kijk, dít kan er gebeuren als jij in de auto op je telefoon zit!

Automobilisten die tijdens het rijden op hun telefoon zitten, is in het hedendaagse verkeer een enorm probleem. Hoe lossen we het op? Nou, misschien door te zeggen: ‘iedere keer als jij jezelf laat afleiden, wordt er een klassieke Jaguar vernietigd’. Want dat gebeurde recent in Oostenrijk.

Blijf in vredesnaam van die rottige telefoon af! We willen het iedere dag wel twintig tot dertig keer naar de auto naast ons schreeuwen, want het aantal mensen dat tijdens het rijden gewoon appjes stuurt en naar Tiktok-filmpjes zit te kijken, is schrikbarend hoog.

Veiligheidssystemen niet zaligmakend

Gelukkig hebben moderne auto’s allerlei semi-actieve veiligheidssystemen, zou je denken, maar ook die zijn niet zaligmakend, zo blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek. Want wat blijkt, bestuurders grijpen ze aan om met nóg meer afleidende zaken bezig te kunnen zijn.

Dame in Opel afgeleid door telefoon

Wat de gevolgen kunnen zijn van iemand die in de auto zit te appen, zien we hier. In Oostenrijk reed een Hongaarse vrouw in een Opel Insignia een klassieke Jaguar XK120 aan, die meedeed aan een rallytour als voorbereiding op de Mille Miglia.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A woman on the phone and not paying attention to the road drove into a 1948 Jaguar XK120. pic.twitter.com/DDbJdVq6Hb — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 29, 2024

De Italiaanse inzittenden lijken er met een paar lichte verwondingen vanaf te zijn gekomen, maar zijn woest. In een filmpje op Twitter kun je een ervan horen praten tegen de andere bestuurder. “Waarom gebruik je je telefoon tijdens het rijden?”

Hoe het ongeluk is gebeurd, kunnen we niet zien. Alleen is wel duidelijk dat de Opel de Jaguar vol op de rechterflank heeft geraakt. Het moet een behoorlijke klap zijn geweest, helemaal voor de inzittenden van de Jaguar, die natuurlijk geen enkele bescherming aan boord hebben, zoals de Insignia dat wel heeft.