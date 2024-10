Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: Jan Modaal kan van A naar B reizen niet meer betalen

De kosten van autobezit alsook de tarieven van het openbaar vervoer zijn de afgelopen jaren zo hoog geworden, dat Jan Modaal het niet meer kan ophoesten. De Mobiliteitsalliantie gaf Nibud opdracht hier onderzoek naar te doen en stelt op basis van de uitkomsten dat mobiliteit te duur is geworden voor mensen met een modaal inkomen.

“Toegang tot betaalbare mobiliteit is een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Of dat nu is om naar werk of een sollicitatie te gaan, een ouder te bezoeken om mantelzorg te verlenen of om kinderen naar de sportclub te brengen”, stelt Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. “Dit onderzoek toont aan dat grote groepen Nederlanders zich dit niet meer kunnen veroorloven en hier steeds vaker moeilijke afwegingen in moeten maken. Onze samenleving is hiervan de verliezer.”

Vervoer niet meer te betalen met modaal inkomen

Tussen 2015 en 2023 is de prijs van vervoer met bijna 30 procent gestegen, zo stelt de Mobiliteitsalliantie. Dat is meer dan de 26 procent inflatie die we in die periode zagen. Uit het onderzoek van Nibud blijkt dat veel mensen dat niet meer kunnen betalen.

Volgens de Mobiliteitsorganisatie kunnen gezinnen en stellen met een modaal inkomen (44.000 euro bruto per jaar) niet gaan en staan waar ze willen. “Als zij niet besparen op andere posten, komen gezinnen voor mobiliteit maandelijks tussen de 200 en 900 euro tekort”, schrijft de organisatie.

Weinig kostenverschil tussen OV en (tweedehands) auto

Een eigen auto rijden of reizen met het openbaar vervoer maakt volgens de Nibud-onderzoekers niet veel uit. “In totale kosten is er relatief weinig verschil tussen invulling met openbaar vervoer of met

een (tweedehands auto)”, zo valt te lezen in het onderzoek. “Een auto is weliswaar duurder en brengt maandelijkse vaste lasten met zich mee, maar heeft als voordeel dat meerdere personen in het gezin er

tegelijk mee vervoerd kunnen worden.”

“Een motor (voor de auto) of scooter (voor fiets en kortere OV-afstanden) zijn alternatieven die qua kosten niet veel uitmaken, maar vanwege hun aard eerder geschikt zijn voor huishoudens zonder kinderen.”

Oplossingen

Gelukkig is door de Mobiliteitsorganisatie ook gedacht aan mogelijke oplossingen voor het probleem. Zo dringt het bij werkgevers aan zich te verdiepen in de mogelijkheden voor reiskostenvergoeding. “Werkgevers kunnen beter gebruik maken van de fiscale mogelijkheden die er zijn. Niet alleen voor bijvoorbeeld auto, motor en OV, maar ook voor fiets en scooter.”

Een andere oplossing is het verkleinen van de reisafstanden, waardoor ook de reiskosten dalen. “De ordening van werken, wonen en vrije tijd bepaalt voor een groot deel ons mobiliteitsgedrag.” Daarnaast is het van belang inzichtelijk te maken wat de keuzes op het gebied van mobiliteit zijn en wat de verschillende vervoersopties kosten.

