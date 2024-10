Deel dit: Share App Mail Tweet

Lotus te zwaar? Caterham komt met oplossing in EV-tijdperk

Nu Lotus enkel nog zware elektrische auto’s bouwt, kan je als liefhebber in het EV-tijdperk wellicht terecht bij Caterham. Zij bouwen de Project V, die zowel elektrisch als een echte Caterham moet zijn.

De Project V heeft in ieder geval een gewicht dat meevalt. Hij weegt 1.190 kilogram. Dat is zwaar voor een Caterham, maar licht voor een EV.

Fabrikant Yamaha

Caterham zocht voor het project hulp van Yamaha. Ondanks dat het merk van motorfietsen, piano’s en saxofoons nog nooit volledig zelfstandig een auto bouwde, heeft het zijn strepen ondertussen verdient.

Zo hielp het Toyota in de jaren zestig al, bij het ontwikkelen van de 2000GT en was het recenter betrokken bij de ontwikkeling van de: Lexus LFA, Toyota Celica, Toyota MR2 en Lotus Elise. Ook heeft Yamaha in het verleden geëxperimenteerd met verschillende conceptauto’s.

Caterham Project V met elektrische aandrijflijn

Er is nog weinig bekend over de elektrische aandrijflijn van Yamaha. Wel is bekend dat de Carterham Project V beschikt over lithium-ion accu van 55 kWh. Deze batterij levert in het meest optimale geval een reikwijdte van vierhonderd kilometer.

Het opladen gaat ook redelijk snel. Bij een snellaadvermogen van 150 kW, laadt de accu van 20 naar 80 procent in ongeveer een kwartier. Caterham claimt dat de Project V over een vermogen van 268 pk beschikt. Hiermee sprint de Project V in 4,5 seconden naar de 100 km/h en heeft hij een topsnelheid van 230 km/h.

Lichtgewicht Caterham Project V

Het relatief lage gewicht van de Caterham Project V is te danken aan het chassis van koolstofvezel en aluminium. Om kosten te besparen heeft Caterham, net als bij andere modellen, onderdelen ingekocht bij andere autofabrikanten. Zo zijn de stoelen van Maserati en komen de deurstijlen uit een Audi TT. Toch is het interieur rijker uitgerust dan bij de meeste Caterham-modellen.

Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham)

Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham) Afbeelding: (Caterham)

De nieuwe Caterham Project V zal naar schatting minder dan 80.000 pond gaan kosten. Er wordt verwacht dat de eerste Project V in de zomer van 2026 uit de fabriek zal rollen.