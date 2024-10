Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook voor deze nieuwe snelweg in Nederland moet straks tol betaald worden

Sommige bruggen in Nederland zijn al tolwegen. Hier komt er in de komende jaren een bij. Voor een nieuw stuk van de A15 moet straks tol betaald worden.

De Raad van State heeft afgelopen woensdag besloten dat de verlenging van de A15 naar de A12 door mag gaan. Dit moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen en doorstroming richting Duitsland. Tenminste, als je bereid bent om voor een snellere route te betalen.

Hier komt de volgende tolweg in Nederland

Niet voor het hele nieuwe stuk van de A15 moet tol betaald worden, enkel voor de brug die over het Pannerdensch Kanaal gaat. Dit geldt voor personenauto’s, motoren, bussen en vrachtwagens. Hoeveel het kost, is nog onduidelijk.

Het zal nog wel even duren voordat je tol kan betalen om over het nieuwe stuk van de A15 te rijden. De snelweg moet nog gebouwd worden. Dat het een tolweg wordt, staat al langer vast.

Dit jaar al een nieuwe tolweg

Ook dit jaar komt er al een nieuwe tolweg. Op 7 december gaat de A24 open. Voor een auto of ander voertuig tot 3.500 kg betaal je slechts 1,51 euro. Vrachtwagens, en bijvoorbeeld campers, die zwaarder zijn betalen 9,13 euro per keer. De tol moet drie dagen achteraf of twee dagen vooraf via e-tol.nl betaald worden, ook kan je een automatisch incasso instellen. Tolpoortjes zullen er in Nederland dus niet zijn.