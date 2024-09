Deel dit: Share App Mail Tweet

Gaan we dokken? Minister wil mogelijk tolwegen in Nederland

Nederland heeft geen tolwegen, alleen voor een paar tunnels moet worden betaald, maar daar kan in de toekomst best eens verandering in komen. Minister Madlener van Infrastructuur wil het heffen van tol niet uitsluiten.

“Op dit moment zijn er geen plannen in die richting”, zei Madlener op BNR Nieuwsradio, “maar ik vind het voor sommige trajecten geen slechte gedachte.” Volgens de minister zou het heffen van tol een alternatief kunnen zijn voor rekeningrijden.

Tolwegen trekken investeerders aan

“Dat systeem werkt in theorie goed, maar in de praktijk niet”, denkt Madlener, ook al is het nog nooit geprobeerd. Tolheffingen geven mensen een keuze, vindt hij. “Als je niet wil [betalen], ga je in de file staan.”

Tolwegen kunnen investeerders aantrekken, aldus de PVV-minister, als er straks “echt geen geld” is vanuit de overheid. Hij noemt het voorbeeld van een pensioenfonds dat mogelijk een extra baan wil aanleggen op een traject waar iedere dag file staat.

Is gebrek aan geld een probleem?

Wat Madlener bedoelt met zijn ‘echt geen geld’-opmerking, wordt niet duidelijk. Immers, de begroting van Infrastructuur en Waterstaat schommelt al jaren rond de 12 à 13 miljard euro.

Toch noemt de PVV’er een tekort aan geld een probleem als het gaat om infrastructuurprojecten, waaronder werk aan snelwegen. Ook maakt hij zich zorgen over een tekort aan mensen om het werk uit te voeren en over de stikstofproblematiek. (ANP)