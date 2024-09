Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom in Nederland de auto altijd sneller is, ook in de file

‘Laat de auto staan! Dat is goed voor het milieu.’ Ja, dat zal ongetwijfeld, maar in Nederland wordt het steeds moeilijker om ergens te komen zónder auto. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat de auto zelfs in de spits sneller is dan het openbaar vervoer.

Het Planbureau voor de Leefomgeving keek naar de bereikbaarheid van banen en voorzieningen in Nederland en kwam tot de conclusie dat je daarvoor eigenlijk een auto moet hebben. Met de fiets of het openbaar vervoer kom je niet makkelijk op je bestemming en duurt de reis bovendien langer.

Langere reistijd met openbaar vervoer

Die langere reistijd geldt in het landelijke gebied, maar ook in de steden. Uit analyses blijkt dat in beide situaties 30 procent van de ouderen niet binnen een half uur bij zorg kan komen en 12 procent zelfs niet binnen 45 minuten.

Ook jongeren ondervinden lange reistijden, aldus het Planbureau. Een tiende van alle jongeren is langer dan een half uur onderweg naar een VBO/VMBO-school en 17 procent moet langer dan 30 minuten fietsen om op een HAVO/VWO-locatie te komen. Met het OV is de bereikbaarheid nog slechter.

“Een van de belangrijkste doelstellingen van vervoersbeleid is het faciliteren van de toegang van mensen tot banen, voorzieningen en sociale contacten”, zegt onderzoeker Jeroen Bastiaanssen. “Maar in de praktijk is het beleid vaak beperkt tot het bestrijden van files en het faciliteren van verkeersdoorstroming.”

Bereikbaarheid met auto wordt groter

Sinds 2012 is het OV in veel delen van Nederland versoberd. Met name in de avonduren en in het weekend kunnen Nederlanders die in landelijk gebied wonen minder goed bij ziekenhuizen, apotheken, supermarkten en andere voorzieningen komen. Dat komt mede doordat verschillende voorzieningen zijn verdwenen uit de kleinere kernen.

Verder zijn ook banen minder goed bereikbaar geworden. Vooral de werkgelegenheid voor laagopgeleiden is steeds vaker op autolocaties te vinden, zo schrijft het Planbureau.

Sterker nog, de toch al grote bereikbaarheidsverschillen tussen mensen die een auto tot hun beschikking hebben en zij die dat niet hebben, zijn tussen 2012 en 2022 verder toegenomen. Zelfs de fileproblematiek verandert daar niets aan.