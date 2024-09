Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-coureur Ricciardo per direct weg bij Visa Cash App RB

Daniel Ricciardo vertrekt per direct bij de Formule 1-renstal van Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull. De 35-jarige Australiër nam vorig jaar het zitje over van Nyck de Vries bij het raceteam, dat toen nog de naam AlphaTauri voerde. De Nieuw-Zeelandse reserve Liam Lawson neemt de plek van Ricciardo in.

De Nederlander De Vries moest weg omdat hij tegenvallend presteerde, maar Ricciardo deed het niet veel beter. Hij vergaarde dit seizoen slechts 12 punten, 10 punten minder dan teamgenoot Yuki Tsunoda.

Ricciardo eindigde afgelopen weekend bij de Grote Prijs van Singapore op de achttiende plek, maar noteerde wel de snelste rondetijd. Hij won in zijn loopbaan acht grands prix.

‘Glimlach’

Door het vertrek van Ricciardo bij Visa Cash App RB is de kans groot dat de Australiër zijn laatste grand prix heeft gereden. Hij kwam in zijn Formule 1-loopbaan ook uit voor HRT, Toro Rosso, Red Bull Racing, Renault en McLaren. Bij Red Bull Racing was hij enkele jaren teamgenoot van Max Verstappen.

“Iedereen bij Visa Cash App RB wil Daniel bedanken voor zijn harde werk gedurende de laatste twee seizoenen bij ons. Hij heeft veel ervaring en talent naar het team gebracht met een fantastische instelling, waardoor iedereen zich heeft kunnen ontwikkelen en er een hechte teamgeest is ontstaan”, aldus RB-teambaas Laurent Mekies.

“Daniel was een echte gentleman, zowel op als naast de baan en nooit zonder die glimlach. We zullen hem missen, maar hij zal altijd een speciale plaats innemen binnen de Red Bull-familie.”

