Elektrische Peugeot e-5008 nu flink in prijs verlaagd

Nadat Peugeot eerder de prijs van de e-3008 al met 2.500 euro verlaagde, is het nu de beurt aan zijn grotere broer, de Peugeot e-5008. De prijs van beide versies van de e-5008 EV gaat flink omlaag.

Het doel van Peugeot is om de grootste producent van EV’s in Europa te worden. Vanaf volgend jaar al is er van ieder model in het leveringsprogramma een elektrische variant te koop. In 2030 wil Peugeot alleen nog maar EV’s verkopen.

Peugeot e-5008 GT 1.705 euro minder duur

De Peugeot e-5008 is een ruime zevenzitter. Zijn kofferbak heeft standaard een inhoud van 259 liter. Door het neerklappen van de tweede en derde zitrij kan die worden vergroot naar respectievelijk 748 en 1815 liter.

Beide accuconfiguraties van het topmodel, de e-5008 GT, zijn met 1.705 euro in prijs verlaagd. Zo kost de Peugeot e-5008 met 73kWh-accu, 210pk, en een actieradius van 500 kilometer nu 52.915 euro. Hij kan DC-snelladen met maximaal 160 kW, wat in de praktijk betekent dat zijn batterij na een half uur weer voor 80 procent vol zit. Het GT-model met 96kWh, 230pk, en een range van 651km is er vanaf 57.415 euro.

Allure-uitvoering zelfs twee mille goedkoper

Voor het instapmodel van de Peugeot e-5008, de Allure, is de prijs zelfs met 2.105 euro verlaagd. De vanafprijs van de Allure met 73kWh-batterij, 210pk en een actieradius van 502 kilometer komt daarmee uit op 48.415 euro.

Voor de Allure met 96kWh, 230pk en bereik van 668 kilometer betaal je 52.915 euro. De GT-uitvoering van e-5008 beschikt over meer extra’s, zoals stoelverwarming en alcantara-bekleding, alleen heeft de e-5008 Allure 96kWh een grotere range en is-ie daarnaast ook nog 4.500 euro goedkoper.