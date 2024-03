Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de zevenzits Peugeot e-5008 kom je nog eens ergens

Want de nieuwe, volledig elektrische Fransman heeft een indrukwekkende actieradius van 660 kilometer. Simpel gezegd is de Peugeot e-5008 een verlengde versie van de e-3008.

Hij is 4,79 meter lang, met een flinke wielbasis van 2,90 meter. In de kofferruimte kan in de basis 259 liter mee, of 748 en 1815 liter met respectievelijk de derde en ook tweede zitrij neergeklapt.

Dashboard Peugeot e-5008

Het dashboard van de Peugeot e-5008 kennen we uit de e-3008, maar toch maakt de Panoramic i-Cockpit, zoals Peugeot het grote, gebogen scherm boven het kleine stuurtje noemt, indruk.

Het Franse merk ontwerp de laatste jaren sowieso fraaie dashboards, ook voor de nieuwe e-5008 weer. Kijk naar de middentunnel, die aan de kant van de bestuurder oploopt en een hoek maakt.

Dat aanraakvlakjes op het stuur geen goed idee zijn, schrijft Peugeot eigenlijk zelf al in zijn persinformatie. “Om per ongeluk activeren te voorkomen, reageren ze pas [na langer indrukken].” Tja, fysieke knoppen hebben dat probleem niet.

Drie elektrische uitvoeringen

Net als de Peugeot e-3008 staat de e-5008 op het nieuwe STLA-platform van de Stellantis-groep. Hij biedt de keuze uit meerdere elektrische varianten, met twee- en vierwielaandrijving.

Er is een 213 pk en 345 Nm sterk instapmodel, met daarboven een 231 pk-versie. Aan de top van het leveringsprogramma staat een vierwielaandrijver met 322 pk.

De eerste en de derde, met 213 en 322 pk dus, zijn uitgerust met een 73 kWh-batterij en halen ongeveer een range van 500 kilometer. De Long Range, met 231 pk, heeft 98 kWh en houdt het 660 kilometer vol.

Standaard is de Peugeot e-5008 op te laden met 11 kW, optioneel is 22 kW. Snelladen kan ook, met max 160 kW, waarmee de batterij na ongeveer een half uur weer voor 80 procent vol zit.

Ook als hybride te koop

Overigens is de e-5008 er ook als mild hybrid, met een benzinemotor, een startgenerator en 136 pk. Verder komt er een 195 pk leverende plug-in hybrid, die op zijn batterij een range van 80 kilometer haalt.

Discussies met ChatGPT?

Om nog iets grappigs uit het persbericht van Peugeot te pikken. Er staat: “Communiceren met ChatGPT over alle interessante onderwerpen is mogelijk […]” Alsof je onderweg tegen de auto gaat zitten praten over de Berlijn-jaren van David Bowie of de mislukte expeditie van de HMCS Karluk.