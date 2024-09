Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs MG Cyberster – Je bent eigenlijk gek als je een BMW Z4 koopt

Man, wat heeft die MG Cyberster een lange aanloop genomen! We wachten er al drie jaar op, maar nu is de elektrische roadster dan eindelijk beschikbaar. Met zijn prijs troeft hij zijn belangrijkste concurrent af, de BMW Z4.

Het segment van de open sportwagens is danig uitgedund in de afgelopen jaren. De Mazda MX-5 is er nog en de BMW Z4 en Porsche Boxster zijn er nog. Dat is het wel zo’n beetje. Binnenkort komt daar de elektrische MG Cyberster bij.

Importheffing op MG Cyberster

MG Nederland moest even goed rekenen om op een vanafprijs uit te komen, want de importeur heeft te maken met hoge importheffingen. De Europese Commissie heeft MG bestraft met een tarief van maar liefst 37,6 procent. En dat komt nog boven op de bestaande importheffing van 10 procent.

Instappen vanaf 65.490 euro

Hoe dan ook, instappen in de Cyberster kan vanaf 65.490 euro. Voor dat bedrag rijdt het merk een Trophy Extended Range voor, met achterwielaandrijving en 340 pk. Aantrekkelijker is misschien wel de Cyberster GT, met 4WD, 510 pk en een koppel van 725 Nm, die 4.500 euro meer kost.

De Trophy sprint in 5,0 seconden naar 100 km/h, de GT is 1,8 seconden sneller. Beide zijn uitgerust met een 77 kWh-batterij, waarop de Trophy 507 kilometer ver komt en de GT 443 kilometer. Snelladen gaat met ‘slechts’ 144 kW.

Zoals we dat inmiddels gewend zijn van Chinese auto’s is de optielijst niet lang. Alles is standaard op de MG Cyberster. Je betaalt alleen bij voor een luxere interieurbekleding en kunt uiteraard kiezen welke kleur je op de koets en/of de cabriokap wil.

BMW Z4 een stuk prijziger

De grootste concurrent van de Cyberster is de BMW Z4, die alleen met brandstofmotoren leverbaar is. Het leveringsprogramma begint bij de 64.474 euro kostende sDrive20i, met viercilinder turbomotor en 197 pk. Je kunt de Z4 alleen makkelijk duizenden euro’s duurder maken door los te gaan op opties.

Wil je een Z4 hebben met net zoveel vermogen als de Cyberster Trophy, dan kom je bij de 340 pk sterke M40i uit. Het prijsverschil is gigantisch, want BMW vraagt voor de zescilinderuitvoering minstens 94.200 euro. Al komt dat natuurlijk ook door de hoge bpm.