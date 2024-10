Deel dit: Share App Mail Tweet

Kijk alleen met zonnebril naar het interieur van de Mansory G-Klasse

Tuner Mansory heeft de Mercedes G-Klasse weer flink onder handen genomen. Het interieur van de auto op de foto’s is zelfs zo fel als de zon.

Niet dat het exterieur ingetogen is. Met name de Gronos, zoals het lime-groene model wordt genoemd, springt in het oog. Dat komt overigens niet enkel door zijn kleur. Ook alle carbon-details, lampen op het dak en wielen maken het de auto voor rijkaards die willen opvallen.

Het interieur van de Mansory G-Klasse

En nu dan het interieur van een van de meest uitbundige Mercedes G-Klasses ooit. Heb je je zonnebril op?

Het interieur van de nieuwe Mansory ziet eruit alsof het ontworpen is door Laa Laa. Jawel, die gele Teletubbie. Enkel de carbon afwerkingen, de knoppen, de schermen en de binnenspiegel zijn niet geel. Gelukkig is het een Limited Edition van 8 exemplaren.

Naast de Gronos is er ook een Grande Entrée-versie van de Mansory G-Klasse. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze een andere instap. De achterportieren zijn suicide doors.

Overigens is het niet echt een grande entree, er zit namelijk gewoon nog een deurstijl tussen de twee portieren. Verder is het in- en exterieur weer aangekleed met tal van carbon-onderdelen zoals we gewend zijn van de tuner.

De motor

Motorisch zijn beide 2025 Mansory Mercedes G-Klasses hetzelfde. De bi-turbo V8 uit de G 63 levert nu 820 pk en 1.150 Nm aan koppel. Hierdoor sprint de kolos van 0 naar 100 kilometer per uur in 4 seconden. Ter vergelijk: de ‘normale’ G63 is goed voor 585 pk en 850 Nm aan koppel.

Wat de krankzinnige versies van de G-Klasse kosten, is onduidelijk. Door Mansory getunede G-Klasses kennen gebruikelijk prijskaartjes van meer dan een half miljoen euro.