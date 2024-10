Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Porsche Cayenne-MPV van Mark Zuckerberg is bizar

Wie op zoek is naar een MPV heeft in dit SUV-tijdperk weinig meer te kiezen, ook als je al het geld van de wereld op zak hebt. Dat ondervond Meta-CEO Mark Zuckerberg en dus ontwierp hij zijn eigen creatie op basis van een Porsche Cayenne Turbo GT.

Mark Zuckerberg mag zich sinds kort de op-één-na-rijkste persoon ter wereld noemen. De Meta-topman en zijn vrouw Pricilla Chan waren al een poosje op zoek naar een leuke MPV, schrijft Zuckerberg op Instagram. Helaas voldeed niets aan hun wensen. Met een geschat vermogen van bijna 200 miljard euro kun je gelukkig outside the box denken.

Porsche Cayenne Turbo GT van Mark Zuckerberg

“Priscilla en ik wilden een MPV en dus heb ik iets ontworpen wat eigenlijk al lang zou moeten bestaan: een Porsche Cayenne Turbo GT Minivan”, schrijft Mark Zuckerberg. Terwijl vrouwlief in de Porsche-MPV rondrijdt, scheurt Zuckerberg zelf in een handgeschakelde 911 GT3 Touring in dezelfde kleur. Die heeft hij er ook maar bij heeft gekocht, zo zegt Zuckerberg. Tja, waarom ook niet? Het zal leuk staan naast de Cadillac CT5-V Blackwing die de Facebook-CEO dagelijks rijdt.



Hoewel wij vooral warm worden van die GT3 Touring, focussen we ons toch even op de zelfgebouwde MPV. Nou ja, zelfgebouwd? Zuckerberg heeft West Coast Customs, bekend van het tv-programma Pimp My Ride (dat een comeback maakt), de Porsche Cayenne Turbo GT laten omtoveren tot MPV. De Porsche is nu aanzienlijk langer dan het origineel en uiteraard voorzien van automatische schuifdeur.

Eerste performance-MPV?

Onder de kap ligt een geblazen 4,0-liter V8 die 659 pk en 850 Nm koppel produceert. Creëert Mark Zuckerberg hiermee dan de eerste performance-MPV? Nee, al in de jaren tachtig bouwde Porsche zelf een potente minivan op basis van de Volkswagen T3. Ook zijn er thuisknutselaars die MPV’s zoals deze 1.000 pk sterke Honda Odyssey hebben gebouwd.