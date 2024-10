Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoopcijfers BMW XM stellen wederom teleur

In december 2022 begon BMW met de productie van de XM. De SUV werd geïntroduceerd ter ere van het vijftigjarig bestaan van de BMW M-divisie. De plug-in hybride heeft helaas de harten van SUV-liefhebbers niet weten te veroveren.

Sinds de eerste modellen begin 2023 op de markt kwamen, gaat de verkoop langzaam. Vorig jaar zijn er wereldwijd 6.479 stuks verkocht. Ook in 2024 gaat het tot nu toe niet veel beter met de verkoop van de BMW XM. Wat is de oorzaak van deze tegenvallende verkoopcijfers? En heeft dit model nog wel toekomstperspectief?

Met name in Amerika slechte verkoopcijfers

Over het algemeen houden Amerikanen wel van groot, maar in geval van de XM zijn ze nog zeker niet overtuigd. In Amerika werd de BMW XM het afgelopen kwartaal slechts 307 keer verkocht. Een jaar eerder was dit 443 keer. Dit betekent een afname van 30,7 procent. Dit is een tegenvaller in een land met 333 miljoen inwoners.

Hoewel de XM als luxe-SUV niet voor iedereen is weggelegd, zijn de verkoopcijfers alsnog zeer teleurstellend. Zo werden er in hetzelfde kwartaal 543 stuks van de BMW Z4 verkocht. Dit segment is over het algemeen nog veel kleiner dan die van de XM. Ook in Europa vielen de verkoopcijfers tegen. In Nederland is de BMW XM sinds begin vorig jaar 414 keer verkocht.

Meningen over BMW XM zijn verdeeld

Door zijn hoogte van 1,76 meter komt de BMW XM imponerend over. Over het opvallende design van de auto zijn de mensen in het algemeen minder enthousiast. De XM is té groot, té dik, té zwaar, té krachtig en té log. Met een gewicht van 2.710 kilogram is de BMW XM de zwaarste BMW ooit gebouwd.

Gelukkig levert de 4,4-liter twinturbo-V8 in het basismodel 489 pk. Samen met de 197 pk van de elektromotor is dit in totaal goed voor een vermogen van 653 pk. De verbrandingsmotor en de elektrische aandrijflijn in het topmodel, de BMW XM Label Red, leveren samen 748 pk. Daarmee is het de krachtigste BMW ooit gemaakt.

BMW XM 50e

Voor het basismodel van de XM betaal je 178.396 euro. De XM Label Red begint bij een prijs van 204.280 euro. Om de XM aan de man te brengen kwam BMW begin dit jaar is er met een instapversie genaamd de BMW XM 50e. Met een prijskaartje van 129.989 euro is deze uitvoering een kleine 50.000 euro goedkoper.

Deze variant beschikt niet over een twinturbo-V8, maar een geblazen 3,0-liter zes-in-lijn, wederom met elektro-ondersteuning. In totaal heeft de BMW XM 50e 480 pk. Het gerucht gaat dat dit de enige generatie van de XM blijft en dat er geen opvolger gaat komen. In dat geval zal de auto aan het einde van zijn levenscyclus (vermoedelijk rond 2028) uit productie worden gehaald.