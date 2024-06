Deel dit: Share App Mail Tweet

Pimp My Ride-comeback op Netflix: maar is dat wel goed nieuws?

Voor veel autoliefhebbende millennials is Pimp My Ride een stukje nostalgie. Cultuurhistorie zou je het MTV-programma met Xzibit haast kunnen noemen. Nu is het programma, in een iets andere vorm en met een andere titel, terug op Netflix. Maar of we daar blij mee moeten zijn…

Pimp My Ride werd tussen 2004 en 2007 uitgezonden. Het idee is dat oude barrels een totale make-over krijgen. Het bekende West Coast Customs (vanaf 2005 Galpin Auto Sports) was verantwoordelijk voor de modificaties.

Pimp My Ride als overdreven TV-show

De autoshow was nogal… Amerikaans. Alles was dus lekker overdreven. Dat betekent uitbundige reacties; zowel op presentator Xzibit die de kandidaten komt verrassen, als bij het zien van hun gepimpte auto’s.

Maar ook het tunen zelf moest altijd over de top zijn. Zeg je één keer dat je van de bioscoop houdt, dan wordt je bolide vervolgens voorzien van zes popcornmachines en twintig televisies.

Nep

Nou ja, krijg? De afgelopen jaren bleek het MTV-programma niet zo gul als Xzibit en zijn crew graag lieten lijken. Zo schreef Justin Dearinger, een kandidaat uit het vierde seizoen, op Reddit dat na de opnames veel weer uit de auto werd gehaald. In zijn geval een beamer en champagnekoeler. Het zou niet veilig zijn om mee op straat te rijden, zo meende het programma.

Hoewel producer Larry Hochberg het ontkent, gaven verschillende oud-deelnemers aan dat er motorisch niets aan de auto’s gebeurt. En dat is ook het jammere. Alles is show, maar de auto weer goed laten rijden, ho maar.

Resurrected Rides als Netflix-versie van Pimp My Ride

Dat doet dan ook vrezen voor de nieuwe Netflix-show. Die zal niet luisteren naar de naam Pimp My Ride, maar Resurrected Rides. Wel zal het programma het idee en de kennis van het originele MTV-programma overdragen, zo zegt producer Rick Hurvitz.

Komiek Chris Redd zal de rol van Xzibit overnemen. Het programma telt acht afleveringen en zal vanaf 24 juli te zien zijn op Netflix. Zelf in een Pimp My Ride-waardige auto rijden? Check dan deze krankzinnige Mini-occasion.