Waarom een maximumsnelheid van 130 km/h lastiger is dan je denkt

In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie staat dat de maximumsnelheid overdag verhoogd wordt naar 130 km/h waar kan. Hoewel dit eenvoudig lijkt, zijn er tal van problemen die de invoer van de regel lastig maken.

Onze collega’s van De Telegraaf keken of het mogelijk is om de maximumsnelheid te verhogen en wat voor een moeilijkheden de overheid tegenkomt. Het zal in elk geval flink puzzelen worden voor de nieuwe beleidsmakers.

Stikstof

Er zijn verschillende redenen die de invoer van een maximumsnelheid van 130 km/h bemoeilijken. Zo is er het stikstofprobleem. Binnen een straal van 25 kilometer om een natura 2000-gebied mag geen 130 km/h worden gereden. Dit zou betekenen dat slechts één stukje snelweg in Nederland, bij Houtribdijk, geschikt is voor de ‘nieuwe’ maximumsnelheid’. Tenminste, als er geen andere maatregelen worden genomen. De stikstofdepositie van verkeer is immers relatief weinig en de 30 km/h verschil maakt al helemaal weinig uit. Daarbij zijn niet alle natuurgebieden stikstofgevoelig, zo laat Rijkswaterstaat aan de krant weten.

Verkeersveiligheid

Ook verkeersveiligheid boren veel tegenstanders van de snelheidverhoging aan als reden om niet 130 km/h te gaan rijden. Er is echter geen hard bewijs dat een hogere snelheid ook tot meer verkeersongevallen leidt. Dit komt mede doordat de coronajaren roet in het eten van de onderzoeken hebben gegooid.

PVV wilde 140 km/h De PVV wilde aanvankelijk de maximumsnelheid verhogen naar 140 km/h. Dit stond in het partijprogramma.

Desondanks zeggen veel experts dat een hogere maximumsnelheid het risico op meer verkeersdoden vergroot. Zo laat Delftse transportprofessor Bert van Wee aan De Telegraaf weten: “De kans op een ongeval neemt toe door het grote snelheidsverschil met bijvoorbeeld vrachtverkeer en de klap is harder als het misgaat. Het voordeel van harder rijden is dat mensen minder reistijd hebben. Maar de som van de nadelen is groter dan die van de voordelen.”

Maximumsnelheid 130 km/h niet overal

Daarbij is hardrijden in Nederland op veel plekken niet eenvoudig. Het is er te druk en er zijn veel op- en afritten. Verwacht wordt dat de coalitie besluit de 130 km/h overdag in te voeren op wegen waar dit nu ’s nachts ook mag.

Geluidshinder

Het laatste probleem is geluidshinder. Een auto die harder rijdt, produceert nou eenmaal meer geluid. Op sommige plekken moeten dus extra maatregelen genomen worden in de vorm van bijvoorbeeld geluidswallen. Dit kost natuurlijk flink geld.

Maximumsnelheid 130 km/h niet onmogelijk

Al met al zijn de problemen die het herinvoeren van een maximumsnelheid van 130 km/h met zich meebrengen niet onoverkomelijk, maar eenvoudig wordt het niet voor de nieuwe coalitie.