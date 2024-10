Deel dit: Share App Mail Tweet

Grote onderhoudsbeurt auto op komst? Dit gaat het kosten

Met een auto van vijftien jaar of ouder is het verstandig eens in de twee jaar naar de garage te gaan voor een grote onderhoudsbeurt. Bij nieuwere auto’s is groot onderhoud minder vaak nodig. Maar hoe weet je of jouw auto toe is aan een grondige onderhoudsbeurt?

De onderhoudsintervallen van moderne auto’s worden steeds langer. Vroeger was het verversen van de olie elke 5.000 kilometer noodzakelijk, tegenwoordig zijn er auto’s met onderhoudsintervallen van 30.000 kilometer.

Grote onderhoudsbeurt, elektrisch versus verbrandingsmotor

Dat de onderhoudsintervallen steeds langer worden, komt doordat auto’s beschikken over steeds betere onderdelen. De komst van de elektrische auto heeft ook bijgedragen aan langere onderhoudsintervallen. Een elektrische motor heeft veel minder bewegende onderdelen dan een verbrandingsmotor en is minder slijtagegevoelig. Hierdoor gaan elektrisch aangedreven auto’s minder vaak stuk. Toch zijn elektrische auto’s, als ze stuk gaan, een stuk duurder om te repareren dan ‘normale’ auto’s en zijn ze in de aanschaf een stuk duurder.

Wat kost een grote onderhoudsbeurt?

Voor een grote onderhoudsbeurt rekenen garages gemiddeld tussen de 200 en 400 euro. Als er een onderdeel van de auto kapot blijkt te zijn, betaal je in totaal al snel tussen de 700 en 1000 euro voor de vervangende onderdelen en het uurtarief van de garage.

Bij een grote onderhoudsbeurt kijkt de monteur van de garage naar tachtig verschillende punten, zodat je weer met een goed onderhouden auto op pad kan. Bij een kleine beurt worden alleen de dertig meest essentiële punten meegenomen.