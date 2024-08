Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: elektrische auto’s veel duurder om te repareren

Het repareren van een elektrische auto na een botsing blijkt fors duurder dan van een auto met een brandstofmotor, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dit zou betekenen dat de verzekeringspremie fors omhooggaat als meer mensen elektrisch rijden.

De verzekeringspremie is de afgelopen jaren al flink gestegen. Volgens onderzoek van Mitchell International, een bedrijf dat software ontwikkelt voor onder andere verzekeringsmaatschappijen, hoeven we in ieder geval geen daling te verwachten. De boosdoener lijkt de elektrische auto.

Elektrische auto repareren is 20 procent duurder

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde kosten om een elektrische auto na schade te repareren 20 procent duurder is dan een auto met brandstofmotor. Dit zijn Amerikaanse cijfers. Ook onderzocht Mitchell de Canadese reparatiekosten. Daar lagen de kosten voor reparatie van EV’s zelfs 31 procent hoger.

In zowel Amerika als Canada zijn de Tesla Model 3 en Model Y de elektrische auto’s die het vaakst schade rijden. Dat is op zich niet gek, want beide modellen verkopen extreem goed in de landen. In Amerika staan ze zelfs op plek één en twee van bestverkochte EV’s.

Naast elektrische auto’s zijn ook hybrides fors duurder om te repareren na een aanrijding. In de VS kost het repareren van een hybride-auto gemiddeld 12,5 procent meer dan auto’s met enkel een brandstofmotor.

Ligt het daadwerkelijk aan de aandrijflijn?

Bij de cijfers en bevindingen van dit onderzoek moet een kanttekening geschetst worden. De verzekeringspremie zal niet enkel stijgen als we meer elektrisch gaan rijden. De doorontwikkeling van auto’s met steeds complexere technieken zorgt ervoor dat reparatie bij een ongeluk duurder is.

Niet alleen elektrische auto’s beschikken over nieuwe functionaliteiten, maar ook nieuwe brandstofauto’s. Doordat elektrische auto’s gemiddeld genomen een stuk nieuwer zijn en dus complexer in elkaar zitten, is het logisch dat de reparatiekosten hoger zijn. In het onderzoek wordt jammer genoeg geen onderscheid gemaakt in bouwjaren. Dit zou een minder vertekend beeld geven van de reparatiekosten per aandrijflijn. Het is dus nog wachten op vervolgonderzoek.

EV’s hebben niet alleen maar financiële nadelen

Elektrische auto’s hebben volgens het onderzoek ook een klein voordeel ten opzichte van auto’s met brandstofmotor. Er zijn minder vaak structurele reparaties nodig na schade.

Hoewel de verzekeringspremie dus de komende jaren nog wel kan stijgen door complexere auto’s, hebben EV’s doorgaans minder onderhoudskosten dan een brandstofauto. Of het een het ander compenseert, hangt natuurlijk erg af van de premiestijging.