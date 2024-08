Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruim 275.000 mensen bezochten afgelopen weekend Dutch GP

De Dutch GP is afgelopen weekend in totaal door ruim 275.000 mensen bezocht. Vrijdag waren er 75.000 racefans, zaterdag en zondag iets meer dan 100.000. Dat heeft de organisatie van de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 bekendgemaakt. In totaal kan het raceweekend in Zandvoort door 315.000 toeschouwers bezocht worden.

“Zondag waren we eigenlijk uitverkocht, al waren er wat lege plekken te zien. Maar dat heeft te maken met de rechtszaak over de 8000 kaarten die waren teruggekomen”, aldus een woordvoerder.

Ook zaterdag was het “echt vol”. Volgens de woordvoerder komen de lege plekken mogelijk door mensen die een passe-partout hebben aangeschaft, maar door het mindere weer afzagen van een bezoek op zaterdag.

Max Verstappen eindigde zondagmiddag als tweede, achter de Brit Lando Norris.

ANP