Bizar! Dit kost een setje koplampen van een Bugatti Chiron

De Bugatti Chiron is een van de indrukwekkendste hypercars. Dat onderdelen voor de Franse bolide duur zijn, zal je niet verbazen. Echter, het prijskaartje van een set gebruikte koplampen verwacht je nooit.

Auto’s zijn steeds geavanceerder en mede daardoor worden onderdelen duurder. Maar dit betekent niet altijd dat je als consument meer betaalt voor het onderdeel van een nieuwe auto. Voor sommige oudere modellen zijn onderdelen niet of slecht te krijgen en dat drijft de prijs op.

De bizarre prijs van Bugatti Chiron-koplampen

In geval van de koplampen van een Bugatti Chiron Pur Sport is het een combinatie van prijsopdrijvende factoren. Zo worden tweedehands onderdelen bijna nooit aangeboden, omdat er maar 500 Chirons gebouwd zijn. Ook zullen de koplampen bij de fabriek ongetwijfeld ook gigantisch veel geld kosten.

(Afbeelding: Ebay) (Afbeelding: Ebay) (Afbeelding: Ebay)

Het is opmerkelijk dat de gebruikte koplampen los worden verkocht. De advertentie doet je afvragen wat er met de rest van de auto is gebeurd. De verkoper in het Poolse Poznań vraagt 147.000 euro voor de set.

Volgens de advertentie zijn de Bugatti Chiron-koplampen in perfecte staat. Voor de verzending vraagt de aanbieder overigens 1.000 euro.

Hoewel het een gigantisch bedrag is, zal een Bugatti-eigenaar niet opkijken van dit prijskaartje. Eerder keken we wat een Bugatti Chiron aan onderhoud per vier jaar kost.

De opvolger van de Bugatti Chiron

De Chiron heeft inmiddels al een opvolger gekregen genaamd de Tourbillon. In onderstaande video stelt Autovisie de nieuwste Franse hypercar voor.

