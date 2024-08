Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo bizar veel kost één nieuwe Ferrari Purosangue-schokdemper

Een hagelnieuwe Ferrari Purosangue kost je minimaal een half miljoen euro. Van de Lamborghini Urus weten we dat die prijs zich ook vertaalt naar simpele onderdelen zoals een ventieldopje. Maar geldt dat ook voor de Ferrari? Ja, als je de prijs van een enkele schokdemper ziet, schrik je je wezenloos.

Kortgeleden beleefde een Chinees deze genadeloze crash met zijn Ferrari Purosangue. De auto is total loss, met als enige ‘voordeel’ dat de onfortuinlijke eigenaar nooit een nieuw setje schokdempers zal hoeven kopen.

Prijs van Ferrari Purosangue-schokdemper

Op de onderdelenwebsite Eurospares zijn OEM-onderdelen te krijgen voor tal van exotische auto’s, zo ook voor de Ferrari Purosangue. Maar die zijn een tandje duurder dan die van je alledaagse Polo. Met name de schokbrekers springen eruit. De prijs? 13.134 euro per stuk!

“Ja, maar dit is niet zomaar een schokdemper”, vertelt collega Dries van den Elzen als we er op de redactie over hebben. Hij testte de Ferrari-SUV (oh nee, zo mag je hem niet noemen) vorig jaar en weet hoe gecompliceerd deze Multimatic TrueActive Spool Valve-dempers daadwerkelijk zijn.

Werking van de Multimatic TrueActive Spool Valve-dempers

“De zuiger van de schokdemper is via een kogelkringloopspindel en tandwielen (waarmee de lineaire op-en-neergaande beweging wordt omgezet in een draaibeweging) verbonden met een elektromotor. Die kan niet alleen de bewegingen van de wielen en koets dempen, maar ook in tegengestelde richting kracht uitoefenen”, zo viel te lezen in de Ferrari Purosangue-test uit het Autovisie Magazine.

“Zodoende kunnen alle rol-, duik- en stijgneigingen van de koets worden beheerst en de wielen naar boven worden getrokken om oneffenheden glad te strijken of het zwaartepunt richting de binnenkant van de bocht te verplaatsen.”

“Traditionele stabilisatorstangen zijn hierdoor niet alleen overbodig gemaakt bij de Ferrari Purosangue, maar hun functie om de grip- en tractiebalans over beide assen te verdelen kan nu voortdurend aan de omstandigheden worden aangepast. Als back-up voor wanneer het systeem zou weigeren en voor extra soepelheid, is ook een kleine hydraulische component geïntegreerd.” De dempers, elk voorzien van een onboard motor control module, aangestuurd door een geoptimaliseerd algoritme.

Dit is vooralsnog het enige dempsysteem dat op deze manier werkt. Om die reden moet ook Ferrari flink lappen voor deze Multimatic-dempers. “Dus hoe vreemd het ook klinkt: deze prijs is een koopje”, grapt Dries. Uiteraard is dat in relatieve zin. Een setje van deze schokdempers verwisselen hakt er dan ook flink in. Als de Ferrari Purosangue straks als occasion een stuk betaalbaarder wordt, kan een niet werkende schokdemper nog een nare verrassing vormen voor toekomstig eigenaren.