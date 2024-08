Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerika wil snel verbod op Chinese software in zelfrijdende auto’s

De Verenigde Staten zitten niet te wachten op zelfrijdende auto’s uit China. Als het aan het Amerikaanse ministerie van Handel ligt, komt er deze maand nog een verbod op Chinese software in zelfrijdende auto’s. Dat stelt persbureau Reuters.

Het gaat om auto’s die met level 3 of hoger autonoom kunnen rijden. Veel moderne auto’s halen level 2 autonoom rijden, wat inhoudt dat de auto zelf kan accelereren en kleine stuurbewegingen kan maken. Bij level 3 neemt de auto bijna alle rijtaken op zich en houdt hij de omgeving nauwlettend in de gaten, maar de bestuurder moet nog altijd alert blijven om de controle zonodig over te nemen.

Verbod op Chinese software in zelfrijdende auto’s

Het zit de Amerikaanse regering blijkbaar niet lekker dat Chinese software deze data verzamelt. Door het gebruik van deze software te verbieden, wordt ook een einde gemaakt aan het testen van Chinese auto’s op het Amerikaanse wegennet.

Autofabrikanten zouden volgens deze wetgeving moeten aantonen dat zij geen software gebruiken die is ontwikkeld in een ‘foreign entity of concern’, zo stelden de bronnen die Reuters raadpleegde. Een foreign entity of concern, ofwel andere landen die Amerika zorgen baart.

Het verbod zou ook gelden voor Chinese software in auto’s met ‘geavanceerde draadloze communicatiemogelijkheden’. Of daarmee simpelweg elke auto wordt bedoeld die in verbinding staat met het internet, is niet duidelijk.

Gelijk speelveld

Een woordvoerder van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten zei er het volgende over: “China dringt er bij de Verenigde Staten op aan zich te houden aan de marktbeginselen en de internationale handelsregels, om zo een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven uit alle landen. China zal zijn wettelijke rechten en belangen krachtig verdedigen.”

Dat gelijke speelveld was er volgens velen overigens voorheen ook al niet. Zo bleken Chinese EV-makers subsidies te krijgen, waardoor zij hun modellen elders voordeliger aan konden bieden. De Amerikaanse president Biden introduceerde recent dan ook torenhoge importheffingen. Ook Europa deed mee en gooide een flinke heffing op Chinese EV’s.