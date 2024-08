Deel dit: Share App Mail Tweet

Pardon, hoeveel kost de duurste Porsche 911-occasion nou?!

Het is even schrikken als je beseft hoeveel een nieuwe instap-Porsche 911 je tegenwoordig minimaal kost. Zelfs voor de simpelste Carrera ben je minimaal 186.900 euro kwijt. Toch is dat nog niets vergeleken met deze peperdure Porsche 911-occasion.

De tweedehands Porsche kost zelfs meer dan de duurste nieuwe 911 die je bij je de Porsche-dealer kunt vinden. Op dit moment is dat de GT3 RS, met een basisprijs van 359.500 euro. De inmiddels niet meer leverbare Sport Classic had een nog hoger prijskaartje, maar ook dat komt niet in de buurt van de prijs die voor deze occasion wordt gevraagd.

Porsche 911 Turbo S Brabus 900 Rocket R

Het is één van de 25 door tuner Brabus aangepakte Turbo S-modellen. Zijn volledige naam, Porsche 911 Turbo S Brabus 900 Rocket R, doet vermoeden welke vermogenscijfers de occasion produceert.

Inderdaad, de 3,8-liter boxerzescilinder achterin de Porsche 911 is gekieteld tot maar liefst 900 pk (en 1000 Nm koppel). Dat is maar liefst 250 pk (en 200 Nm) meer dan de Turbo S standaard levert. De 0 tot 100-sprinttijd slinkt daarmee van 2,7 seconden naar 2,5 seconden.

Prijs van de occasion

In typische Brabus-stijl komt de Porsche 911 met heftig bumperwerk met veel koolstofvezel, nóg bredere spatborden en een extravagant interieur. Je moet ervan houden. Heel erg veel zelfs, want aan de occasion uit 2023 met 204 kilometer op de teller hangt een prijskaartje aan van maar liefst 879.500 euro. Oef!

Ter vergelijking: een nieuwe 911 Turbo S kost je zo’n 3,5 ton voordat je aan de optielijst begint. Een flink verschil. Als je dat ervoor over hebt, race dan naar VDM Cars in Houten, want daar staat de duurste Porsche 911-occasion van ons land te koop. De prijs van de Brabus-creatie valt overigens in het niet bij de allerduurste occasion van Nederland.