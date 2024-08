Deel dit: Share App Mail Tweet

Krankzinnige sedan is Porsche en Tesla te snel af

Xiaomi heeft officiële beelden vrijgegeven van een SU7 Ultra. Het is vooralsnog een prototype, maar naar verluidt kan deze sedan het Porsches en Tesla’s al vrij snel moeilijk maken op en buiten het circuit.

De SU7 is een succesvolle auto van Chinese smartphonefabrikant Xiaomi. Verwacht wordt dat het model ook naar ons land komt. We hebben de sedan al op de Nederlandse snelweg zien rijden.

Xiaomi SU7 ultra heeft meer pk’s

Ook doken er al eerder beelden op van een sportieve variant. Dat is niet de uitvoering die het merk nu toont. Deze Xiaomi SU7 Ultra doet er nog een schepje bovenop.

‘Schepje’ is wellicht een understatement, want alleen al op de achteras vinden we twee elektromotoren die ieder goed zijn voor 578 pk. Daarbij worden de voorwielen aangedreven door een 392 pk sterke elektromotor. Hierdoor komt het systeemvermogen uit op 1.548 pk. Tja, daar sta je dan met je Porsche Taycan Turbo GT of Tesla Model S Plaid.

Spoiler De spoiler van de Xiaomi SU7 Ultra doet denken aan die van de Porsche 911 GT3 RS met Weissach-pakket. Ook de introductiekleur komt overeen. Of Xiaomi zich ook wat prestaties betreft met Porsche kan meten, is nog maar de vraag.

De nul-naar-honderd-tijd van de concurrenten wordt in ieder geval verslonden. De Chinees sprint in minder dan 2 tellen naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van meer dan 350 km/h.

Nürburgring-record

Door het gebruik van veel koolstofvezel zou het gewicht op zo’n 1.900 kilogram liggen. Dat in combinatie met 2.145 kilogram aan neerwaartse druk op topsnelheid, moet ervoor zorgen dat het Nürburgring-record voor EV’s in handen komt van dit apparaat. Voorlopig is het record in bezit van Porsche. De Taycan Turbo GT haalde een tijd van 7:07.55.

