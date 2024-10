Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kwalitatief uitstekende occasion koop je voor maar 4.750 euro

Er is een categorie occasion-kopers die zich erover beklaagt dat bij dealers vooral heel jonge occasions staan. Steeds meer klanten begrijpen dat de kwaliteit van auto’s al decennia zo goed is, dat er voor pakweg vijf mille ook heel goede, zorgeloze gezinsauto’s bestaan.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Zorgeloze occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die al wat ouder zijn en dus hun prijs mee hebben. Dat je voor slechts 5.000 euro een kwalitatief uitstekende occasion kunt kopen, bewijst deze Kia Cee’d. Als je liever gaat voor iets anders, kijk dan naar de Hyundai i30 van dinsdag of kom zaterdag terug voor de derde optie.

Kia Cee’d (2007 – 2012)

Er bestaat een ‘familieband’ tussen deze Kia en de Hyundai. De twee belangrijkste benzinemotoren zijn identiek, maar de Kia is zo’n 100 kg lichter en dus is die net even vlotter en zuiniger dan ‘z’n broer’.

Daar staat tegenover dat de Cee’d achterin wat minder ruim is, voor volwassenen al gauw te krap. De bagageruimte meet 340 liter. Het veercomfort is voldoende, de voorstoelen zijn wat vlak. De hele bediening is eenvoudig, hij rijdt verder best.

Een 1,6 zal gemiddeld 1 op 13 á 14 rijden, een rustig bereden 1,4 kan nog iets zuiniger zijn. Bij een autobedrijf in Arnhem vinden we een 1,6 X-clusive (2008, 144.000 km) voor € 4.750.

Waar let je op bij occasion?

Het komt weleens voor dat het dashboard van de Cee’d ‘zwart’ blijft en de motor start ook niet. Niet werkende ruitenwissers komen ook voor. Oorzaak is in die gevallen een losgeraakt massacontact en het is dus een kwestie van opnieuw goed vastzetten.

Een motor die slecht loopt, kan worden veroorzaakt door een kapotte nokkenassensor. Rustig naar de garage rijden en een nieuwe klep laten monteren is wel mogelijk. Dat is natuurlijk een onverwachte reparatie, maar het kost geen enorme bedragen.