Elektrische Mazda MX-30 is nu betaalbaar door giga-afschrijving

Wie dacht dat je voor zo’n 15.000 euro alleen maar Renault Zoe’s en Volkswagen e-Golfs met een vrij belabberde range kan vinden, heeft het mis. De volledig elektrische Mazda MX-30 is door zijn gigantische afschrijving nu al een betaalbare occasion.

Dat de MX-30 zoveel heeft afgeschreven is niet geheel zonder reden. De goedkope versies hebben het kleinere 35,5 kWh-accupakket waarmee we tijdens een praktijktest 200 kilometer ver kwamen. Dat in combinatie met een snellaadcapaciteit van 50 kW is simpelweg niet zo goed.

Mazda MX-30 kost als occasion nog maar 15.000 euro

Althans, voor de nieuwprijs. De First Edition kostte in Nederland minimaal 33.100 euro en nu koop je ‘m dus als occasion vanaf zo’n 15 mille. En dan is de prijs-kwaliteitverhouding van de Mazda MX-30 ineens erg goed. Er zijn weinig elektrische occasions die zoveel bieden voor het geld.

Hoewel de elektrische prestaties van de Mazda MX-30 een nadeel zijn, heeft de auto ook sterke punten. Te beginnen bij het design. Zowel het in- als exterieur is smaakvol vormgegeven en de bouwkwaliteit is erg goed. Hoewel de suicide doors wat onhandig kunnen zijn, draagt het wel bij aan de leuke en fantasievolle vormgeving.

Met wankelmotor De MX-30 is ook met een wankelmotor als range extender geleverd. Autovisie had die R-EV 10.000 kilometer als duurtester. Hoe dan ging, zie je in deze video.

Daarbij zijn de rijeigenschappen van de Mazda MX-30 erg goed. Hij is comfortabel en stuurt met voldoende gevoel. Iets wat de Hyundai Kona, die je voor net iets meer geld als occasion kan kopen, minder goed doet. Al zijn de EV-prestaties van de Koreaan beter.

De gevonden occasion

Autovisie vindt een Mazda MX-30 als occasion voor nog geen 16 mille. De auto komt uit 2020 en heeft iets meer dan 70.000 kilometer ervaring.

