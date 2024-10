Deel dit: Share App Mail Tweet

Drugovich vervangt Alonso bij Aston Martin in training GP Mexico

De Braziliaanse autocoureur Felipe Drugovich vervangt Fernando Alonso bij het Formule 1-team Aston Martin in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico op vrijdag 25 oktober. De 24-jarige Drugovich is de test- en reserverijder van de Britse renstal.

De oud-kampioen in de Formule 2 reed nog niet eerder in de AMR24, de Formule 1-auto van Aston Martin dit jaar. De Braziliaan heeft tot dusver voornamelijk in de simulator gezeten op de fabriek van de renstal in Silverstone.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om dit seizoen twee keer een talentvolle coureur (rookie) in te zetten in een vrije training.

ANP