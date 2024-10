Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom maar één uitvoering van de Volkswagen Tayron écht functioneel is

De nieuwe Volkswagen Tayron is de opvolger van de Tiguan Allspace. Let wel, er is maar een versie van dat model die écht functioneel is.

In China rijdt al een Tayron rond, maar dat model heeft niks te maken met ‘onze’ Tayron. De Chinese Tayron debuteerde in 2018 en komt voort uit een samenwerking tussen Volkswagen en de FAW Group. Hij staat op dezelfde basis als de vorige Tiguan, maar is 10 centimeter langer en heeft een afwijkend design. In 2020 lanceerde Volkswagen in China een coupéversie van het model, de Tayron X. De eerste generatie Tayron is leverbaar met een turbobenzinemotor (1.4 of 2.0) en als plug-in hybride. Hij blijft nog een paar jaar op de markt, want deze nieuwe Tayron komt er in China boven te staan, als Tayron L.

Volkswagen Tayron is opvolger Tiguan Allspace

Bij ons neemt de zevenzitter de plek in van de Tiguan Allspace. Volkswagen haast zich te zeggen dat de Tayron voor Europa is ontwikkeld en in Wolfsburg wordt gebouwd, niet bij FAW in China. Hij staat op hetzelfde MQB Evo-platform als de huidige Tiquan, Cupra Formentor en Skoda Kodiaq.

Het leveringsprogramma van de Volkswagen Tayron komt grotendeels overeen met dat van de Tiquan. Aan de bovenkant staan twee plug-in hybrides, met 204 en 272 pk, en de instapper is een 150 pk leverende 1.5 eTSI met mild-hybrideondersteuning. De 130 pk-variant van die laatste blijft voorbehouden aan de Tiguan.

De plug-inversies hebben een 17,9 kWh-batterij aan boord, die goed zou zijn voor een elektrische actieradius van maximaal 100 kilometer. De Tayron is 4,77 meter lang en daarmee 23 centimeter langer dan de Tiguan. Het grootste deel daarvan kwam er aan de achterkant bij, want de wielbasis groeide ‘slechts’ 11 centimeter naar 2,79 meter.

Deze versie van de Volkswagen Tayron is het functioneelst

Teleurstellend is dat alleen de mild-hybrideversie als zevenzitter leverbaar is en dat dus de enige echt praktische uitvoering is. Bij de plug-in hybrides zit de batterij in de weg, dus kunnen er geen twee extra stoelen worden gemonteerd. De vijfzitter kan met de tweede zitrij omgevouwen maximaal 1.915 liter bagage meenemen.