Duik in de prijslijst: dit kost de Alfa Romeo Junior in Nederland

De Alfa Romeo Junior is de nieuwe instapper van het Italiaanse merk. Met een duik in de prijslijst onderzoeken we wat hij in huis heeft.

De Alfa Romeo Junior – die vlak voor introductie nog even van typenaam wisselde – is het nieuwe instapmodel van het merk. Met de Milano keert Alfa terug naar het B-segment, waarin het sinds de productiestop van de Mito in 2019 niet meer actief was. De Junior is wel een erg indirecte opvolger van de Mito, want in plaats van een sportieve driedeurs hatchback is de Junior een compacte vijfdeurs SUV.

Motoren Alfa Romeo Junior

De Alfa Romeo Junior is er op dit moment met twee aandrijflijnen: de Ibrida en Elettrica. De Ibrida heeft een 132 pk sterke 1,2-liter driecilinder benzinemotor met mild hybrid-technologie. De elektrische versie beschikt over 156 pk. Daar komt op korte termijn wel een 280 pk sterke Veloce-uitvoering bij. Dankzij een 54 kWh batterij komt de elektrische versie tot 413 km ver (WLTP), terwijl de mild hybrid een gemiddeld verbruik heeft van 4,9 l/100 km (WLTP). Met een massa ledig voertuig (het gewicht voor de wegenbelasting) van 1.280 voor de Ibrida en 1.520 kg voor de Elettrica valt het gewicht zeker naar moderne maatstaven best mee.

Uitrustingen Alfa Romeo Junior

Er zijn twee uitrustingsniveaus: een naamloos basismodel en de iets luxere Speciale. De standaarduitvoering is al behoorlijk compleet. Zo krijg je onder meer: 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, keyless start, stoffen bekleding, met kunstleer bekleed stuurwiel, 10,25-inch digitaal instrumentarium, 10,1-inch display voor het infotainment, automatische airco, adaptieve cruise control en andere gebruikelijke veiligheids- en assistentiesystemen.

De Speciale breidt dat uit met onder andere: 18-inch lichtmetaal, een wat sportievere aankleding, keyless entry, met echt leer bekleed stuurwiel, deels kunstleren bekleding, stoelverwarming voorin, sfeerverlichting, geïntegreerde navigatie en een handsfree te bedienen achterklep.

Prijzen Alfa Romeo Junior

Beide uitrustingsniveaus zijn met beide aandrijflijnen te combineren. De prijslijst begint bij 34.000 euro voor de Ibrida en loopt in redelijk gelijke stappen op tot 41.000 euro voor de Elettrica Speciale. De prijs voor de aanstaande Veloce is ook al bekend: 48.000 euro… Op de Veloce komen we in deze rubriek nog wel een keer terug als hij leverbaar is. Voor nu kiezen we het andere uiterste van het spectrum: de Ibrida in standaarduitvoering.

Exterieuraankleding

Iedere Alfa Romeo Junior wordt standaard geleverd in wit. Voor 595 euro extra krijg je hem in het zwart. Voor 895 euro mag je kiezen uit twee tinten grijs en een soort blauwgroen. Rood is nog wat duurder: 1.195 euro. Voor 300 euro meerprijs wordt het dak uitgevoerd in contrasteren zwart. Wit met zwart dak kost eveneens 1.195 euro, dus die meerprijs is in verhouding wat hoger. Wij gaan voor rood, maar de meerprijs voor het zwarte dak houden we op zak.

De standaard 17-inch lichtmetalen wielen kunnen we voor 750 euro omwisselen voor 18-inch exemplaren met een ander design. Hoewel de 18-inch exemplaren de wielkasten wat mooier vullen, vinden we het design van de standaard zwarte velgen mooier. Ook contrasteren ze mooi met de rode carrosserielak. We houden het toch maar bij de standaard wielen.

Interieuraankleding

De standaard stoffen bekleding met blauwe accenten kan je omruilen voor deels kunstleren bekleding met rode accenten. Dat kost wel gelijk 2.495 euro, omdat je dan ook meteen het Premium Pack bestelt. Met het Premium Pack krijg je op gebied van visuele aankleding de uitrustingen van uitrustingsniveau Speciale. Wij laten het toch maar even zitten.

Pakketten en losse opties

Naast het Premium Pack is er ook het Techno Pack. Daarmee vink je min of meer alle technologische meeruitrusting van uitrustingsniveau Speciale aan, voor eveneens 2.495 euro. Maar ja, wie daar interesse in heeft kan beter gelijk de Speciale selecteren. Dan ben je voordeliger uit Ook dit optiepakket laten we daarom voor wat het is.

Omdat veruit de meeste opties in de pakketten zijn gebundeld, is de resterende optielijst nog maar kort. Een verwarmbare voorruit lijkt een optie zonder meerprijs, maar kan je alleen aanvinken als je alsnog het Premium Pack bestelt. De enige echte losse optie is daarmee het panoramische schuif-/kanteldak à 1.295 euro, dat ook gelijk led-interieurverlichting met aanraakbediening met zich meebrengt. Vinken we voor deze keer ook niet aan.

‘Onze’ Alfa Romeo Junior

Met uiteindelijk alleen het aanvinken van een favoriete carrosseriekleur hebben we de prijs van onze Alfa Romeo Junior beperkt weten te houden tot 35.195 euro. Voor dat bedrag krijg je al een behoorlijk complete auto. Een koopje is het daarentegen niet. Aan de andere kant: welke goed aangeklede auto in het B-segment is dat tegenwoordig nog wel…?

