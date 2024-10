Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Mini Cooper Cabrio is al acht jaar oud

Mini kiest duidelijk voor twee sporen, want naast de volledig nieuwe, elektrische Cooper E en SE blijven ook de oude modellen met brandstofmotoren op de markt. Deze Mini Cooper Cabrio debuteerde al in 2016 en krijgt nu een grondige update.

Het modellengamma van Mini is qua naamgeving een beetje verwarrend nu. De nieuwe, elektrische driedeursvarianten heten Cooper E en Cooper SE, maar die hebben onderhuids niets te maken met de gefacelifte brandstofversies (drie- én vijfdeurs), die door het leven gaan als Cooper C en Cooper S.

Mini Cooper Cabrio gefacelift

Die laatste twee hebben zo’n uitgebreide facelift gehad, dat je ze op straat moeilijk kunt onderscheiden van de elektrische Mini’s, met een volledig nieuwe neuspartij en driehoekige achterlichten. Bij de Mini Cooper Cabrio kon dat kennelijk niet, want die is minder ingrijpend aangepakt.

Zijn achterlichtunits zijn in de basis bijvoorbeeld hetzelfde gebleven, maar hebben nu een andere led-signatuur. Het front is wél richting de elektrische Cooper E en SE getrokken. Het dashboard overigens ook, met nu in het midden een groot, rond infotainmentdisplay.

De Mini Cooper Cabrio heeft een stoffen vouwdak, dat met een druk op een knop te openen is. Dat kan tot een snelheid van 30 km/h en duurt 18 seconden. De kofferruimte van de Cooper Cabrio is klein. Met het dak open kan er 160 liter mee, met het dak dicht 215 liter.

John Cooper Works komt later

Voor nu zijn er twee motorversies beschikbaar. De Cooper Cabrio C wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 163 pk, waarmee hij in 8,2 seconden naar 100 km/h snelt. De Cooper Cabrio S is sneller, met een sprinttijd van 6,9 tellen naar 100 km/h en een 204 pk sterke motor.

(Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini)

(Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini)

Zelf schakelen is er niet bij. Beide modelvarianten zijn uitgerust met een zeventraps automaat. De Mini Cooper Cabrio C kost 46.990 euro, de Cabrio S is 4.000 euro duurder. Op termijn komt er ook een John Cooper Works-versie met nóg meer vermogen.