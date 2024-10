Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Dacia Bigster is een betaalbaar ruimtewonder

Dacia betreedt het C-segment met een nieuwe SUV die luistert naar de naam Bigster. Een auto die, zoals de naam al doet vermoeden, inzet op ruimte aan boord. Autovisie stelt je in deze video voor aan de Dacia Bigster.

Het design doet sterk denken aan de kleinere Duster. De Dacia Bigster simpelweg een verlengde versie van dat model noemen is wat kort door de bocht, maar er zit een kern van waarheid in. Toch brengt het model ook nieuwigheden met zich mee die we nog niet op een Dacia zagen.

Dacia Bigster als ruime SUV

Met zijn 4,57 meter is de Bigster 23 centimeter langer dan de Duster. Daarnaast is de SUV enkele centimeters hoger en is de wielbasis met 4 centimeter gegroeid ten opzichte van zijn kleinere broer. De breedte is onveranderd.

Vanbuiten onderscheidt de Dacia Bigster zich van de Duster met een aanzienlijk grotere overhang, een ander kunststof element op de voorportier en 19-inch wielen (optioneel voor de twee duurste uitvoeringen, standaard 17 en 18-inch wielen). Daarnaast zijn de achterdeuren fractioneel langer dan die van de Duster is deze nieuwe Indigo Blue-lak exclusief voor de Bigster.

Grote kofferbak

De extra lengte van de Dacia Bigster komt van pas in de kofferbak, die voor het eerst bij Dacia (optioneel) met een elektrisch bedienbare klep te bereiken is. De kofferbak is 667 VDA-liters groot (150 liter meer dan bij de Duster). Bij deze meetmethode wordt de kofferbak volgestapeld met literblokken. Worden alle hoekjes en gaatjes van de laadruimte meegeteld, dan zal dat cijfer dus nog hoger uitvallen.

Met twee hendels is de tweede zitrij neer te klappen vanuit de kofferbak. Er ontstaat dan een 2,7 meter diepe laadruimte met een vrij vlakke laadvloer. Dacia kan ons nog niet exact vertellen hoeveel liter kofferbakruimte je met neergeklapte achterbank tot je beschikking hebt, maar een middagje shoppen bij Ikea hoef je met de Dacia Bigster niet uit de weg te gaan.

Alle ruimte op de achterbank

Ook achterbankpassagiers genieten van de extra centimeters. Zelfs bovengemiddeld lange volwassenen hebben op de tweede zitrij niets te klagen. We vinden hier twee USB-C-laders en een zogeheten YouClip, waar accessoires zoals bekerhouders, lampjes of haakjes aangeklikt kunnen worden. De Bigster is daarnaast verkrijgbaar met neerklapbare rugleuning die een aantal beker- en telefoonhouders huisvest. Anders dan zijn toegenomen lengte wellicht doet vermoeden, is de Bigster niet met zeven zitplaatsen verkrijgbaar.

Voorin de Dacia Bigster is er nauwelijks verschil te zien met de Duster. Dat is op zich niet erg, want de binnenruimte van zowel de Duster als deze Bigster is fraai vormgegeven. Als budgetmerk heeft Dacia uiteraard wel gebruik gemaakt van goedkopere plastics, maar dat mag geen naam hebben.

Features van de Dacia Bigster

Elke van de vier uitvoeringen (Essential, Expression, Extreme en Journey) komt standaard met een 10,1-inch infotainmentscherm dat is uitgerust met Apple CarPlay en Android Auto. Voor je neus tref je in de basis een 7-inch instrumentenpaneel waarop de belangrijkste rij-informatie wordt weergegeven. Bij de Extreme en Journey is dit geüpgradede naar een 10-inch digitaal instrumentarium.

Meer dan twee derde van de Nederlanders opteert voor een van de twee duurste uitvoeringen. Dat betekent dat het gros van de Dacia Bigster-rijders kan genieten van een panoramisch schuifdak (standaard voor de Extreme, optie bij de Journey), een handsfree sleutel, navigatie met live verkeersinformatie, verbeterd audiosysteem, een draadloze telefoonoplader, adaptive cruise control en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (voor de Journey).

Nieuwe aandrijflijn

De Dacia Bigster komt met een viertal aandrijflijnen. Nieuw is de Hybrid 155. Technisch sterk verwant aan de Hybrid 140 die wij in de Duster hebben getest, maar de atmosferische viercilinder is in deze grotere SUV opgeboord tot 1.800 cc. Het is een full hybrid en dus wordt de benzinemotor ondersteund door een startergenerator en een 50 pk sterke elektromotor. Die laatste neemt de achteruitversnelling en de eerste vooruitversnelling voor zijn rekening. De rest wordt geregeld door een viertraps automaat.

Ondanks de relatief kleine 1,4 kWh-accu, is volgens de fabrikant volledig elektrisch rijden in de stad mogelijk dankzij de hoge energieterugwincapaciteit van het regeratief remsysteem. De auto weegt 1.419 kilogram en sprint in 9,7 seconden van 0 naar 100 km/h. De Hybrid 155 mag maximaal 1.000 kilogram trekken, terwijl de overige drie aandrijflijnen een maximaal trekgewicht van 1.500 kilogram noteren.

TCe 140, ECO-G en TCe 130 4×4

Welke andere smaken zijn er? Een TCe 140, waarbij een 1,2-liter turbodriecilinder als voornaamste krachtbron dient. Deze milde hybride wordt altijd gecombineerd met een zestraps handbak. In de ECO-G 140 krijg je diezelfde brandstofmotor, transmissie en hybridetechniek, maar deze variant is ook voorzien van lpg-tank.

De Dacia Bigster Extreme als TCe 130 4×4. (Afbeelding: Dacia) De Dacia Bigster Extreme als TCe 130 4×4. (Afbeelding: Dacia) De Dacia Bigster Extreme als TCe 130 4×4. (Afbeelding: Dacia)

Tot slot is er de TCe 130 4×4. Deze vierwielaangedreven variant maakt ook gebruik van de 1,2-liter turbodriecilinder, maar kan het vermogen naar alle vier wielen sturen. Waarom hij niet TCe 140 4×4 heet? De TCe 130 4×4 heeft andere turbo’s dan de TCe 140, zo legt een engineer ons uit, waardoor de brandstofmotor iets minder vermogen levert en dus de 130-betiteling krijgt.

Hoeveel kost de nieuwe Dacia Bigster?

Het lijkt erop dat de Hybrid 155 nog geen 3.000 euro meer zal kosten dan de Duster als Hybrid 140, die je in ons land vanaf 32.840 euro koopt. De precieze Nederlandse prijzen worden pas begin volgend jaar bekend gemaakt. Vanaf dat moment zullen ook de orderboeken worden geopend. De Dacia Bigster zul je nog voor de zomer van 2025 op de weg zien verschijnen.