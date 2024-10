Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je snel bent, kun je nog subsidie krijgen op de Fiat Grande Panda

Het segment van de relatief betaalbare elektrische auto’s begint nu echt vol te stromen. Zo krijgen de Citroën ë-C3, Dacia Spring en Leapmotor T03 binnenkort gezelschap van de Fiat Grande Panda, die dit jaar nog in aanmerking komt voor 2.950 euro SEPP-subsidie.

Fiat heeft de vanafprijs bekendgemaakt van de Grande Panda en die ligt 1.700 euro hoger dan die van de auto waarmee hij zijn techniek deelt, de Citroën ë-C3. De Fiat kost 25.990 euro, de Citroën 24.290 euro. En in eerste instantie zien we niet waarom dat is.

Fiat Grande Panda rijker uitgerust

Totdat we gaan graven in de standaarduitrusting van beide auto’s. Die van de Fiat lijkt iets rijker te zijn, met bijvoorbeeld een 10,25-inch infotainmentscherm, inclusief Apple CarPlay en Android Auto, en ook elektrisch bedienbare ramen achter. Wil je dat op de ë-C3, dan betaal je 26.490 euro.

Twee uitvoeringen Grande Panda

De Fiat Grande Panda is er vooralsnog in twee uitvoeringen: RED en La Prima. De eerste is de basisversie, die door zijn fiscale waarde van minder dan 25 mille in aanmerking komt voor subsidie. De tweede heeft een vanafprijs van 28.990 euro.

WLTP-actieradius van 320 kilometer

Beide hebben een 113 pk leverende elektromotor en een 44 kWh-batterij, waarmee een actieradius van 320 kilometer mogelijk zou moeten zijn. De Grande Panda gaat in 11 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 132 km/h.

Snelladen kan hij met 100 kW, wat in de praktijk betekent dat de batterij na ongeveer een half uur weer voor 80 procent vol zit. Handig is de in de neus geïntegreerde AC-laadkabel, alleen heeft die slechts 7,4 kW laadvermogen. Een kostenloze optie is een 11 kW 3-fasen AC-boordlader.