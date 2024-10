Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinezen kopen steeds minder Duitse auto’s en dat is een probleem

Duitse premiummerken zijn voor een groot deel afhankelijk van de enorme Chinese markt. En dat is een probleem, want Chinese kopers moeten steeds minder hebben van Audi, BMW, Mercedes en Porsche.

In het afgelopen kwartaal daalden de verkopen van BMW in China met maar liefst 30 procent. Porsche verkocht in dezelfde periode 19 procent minder auto’s en bij Mercedes en de Volkswagen Group (waar Audi deel van uitmaakt) ging de afzet met respectievelijk 15 en 13 procent omlaag.

Chinese merken rukken op

Citroën, DS en Peugeot waren voorheen behoorlijk succesvol in China, maar zijn in het land nu helemaal van de kaart geveegd. Alleen de Duitse merken wisten tot nu toe hun positie te behouden, vooral door hun premiumimago, maar daar begint nu dus ook de klad in te komen.

Logisch ook. Er zijn meer dan honderd Chinese automerken, waarvan een deel zelf premiumaspiraties heeft. Bovendien beginnen ze op het gebied van elektrische aandrijving, semi-autonome systemen en infotainmenttechnologie een voorsprong te nemen op Westerse fabrikanten. Daarbij is chauvinisme de Chinese kopers ook niet vreemd, natuurlijk.

Marktaandeel in China daalt hard

Vóór de coronapandemie hadden de Duitse merken in China een marktaandeel van 25 procent. Nu is dat nog 15 procent, maar als we alleen naar elektrische voertuigen kijken – het gebied waarop de Chinezen sterk zijn – is het nog maar 10 procent.

Dat is potentieel rampzalig voor BMW, Mercedes en de Volkswagen Group, omdat China hun grootste markt is. Andere fabrikanten, zoals de grote Franse twee, hebben zich minder afhankelijk van het land gemaakt. En dat is achteraf heel verstandig geweest.