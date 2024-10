Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW: ‘Europees verkoopverbod brandstofauto’s moet van tafel’

Vanaf 2035 mogen in de Europese Unie geen nieuwe brandstofauto’s meer worden verkocht. BMW noemt dat ‘niet langer realistisch’ en wil dat het verbod wordt uitgesteld.

Sommige autofabrikanten zetten al hun geld op elektrificatie, maar BMW niet. Het merk spreidt zijn kansen, onder meer met een focus op synthetische brandstoffen en waterstof.

BMW-topman wil doel loslaten

Volgens BMW-topman Oliver Zipse moeten Europese producenten minder afhankelijk worden van China en dat kan niet als ze in 2035 alleen nog elektrische auto’s mogen verkopen.

“Als we dat doel loslaten, kunnen we voor batterijen minder afhankelijk worden van China. Europa zou de regels voor 2035 meer technologieneutraal moeten maken.”

Belangenorganisatie ACEA

Dat is ook wat de directeur Sigrid de Vries van de ACEA, de belangenorganisatie voor Europese autofabrikanten, tegen Autovisie zei. Zoals de regels nu zijn opgesteld, kan het doel voor 2035 eigenlijk alleen worden gehaald met elektrische auto’s, vindt ze. Er zou ook naar alternatieve vormen van CO2-neutrale aandrijving moeten worden gekeken.

Steeds meer twijfels over verbod

Oliver Zipse denkt dat het huidige doel voor 2035 niet langer realistisch is en noemt bovendien de subsidies voor elektrische auto’s in hun huidige vorm onhoudbaar. Hij is niet de enige met die mening. Porsche heeft ook twijfels geuit over het Europese beleid en in de Duitse en Italiaanse politiek klinken ook steeds meer bezwaren.

Zipse gaf drie jaar geleden aan dat BMW klaar is voor een verbod op verbrandingsmotoren. Al moeten we daarbij zeggen dat hij er ook toen al geen voorstander van was. Hij noemde een verbod “niet het slimste idee”.