Dit kost de 436 pk sterke Nissan Ariya Nismo in Nederland

Nismo-modellen, en überhaupt sportieve Nissans, worden in Europa niet meer aangeboden. Toch komt Nissan Motor Sport met een model naar Nederland. Het gaat om de Ariya die tot wel 436 pk levert. Zijn prijs wordt nu bekendgemaakt.

De enige Nismo die je dus in Nederland via de dealer kan krijgen is een volledig elektrische SUV. De auto wordt begin 2025 in ons land verwacht.

Dit kost de Nissan Ariya Nismo in Nederland

De prijs van de Nissan Ariya Nismo bedraagt in ons land 60.490 euro. Dat is veel geld, maar ten opzichte van de sterkste niet-Nismo valt dat prijskaartje mee. De 306 pk-variant kost 500 euro minder.

Wat krijg je voor dat geld? Allereerst natuurlijk twee elektromotoren, die goed zijn voor 436 pk en 600 Nm aan koppel. Hierdoor sprint de vierwielaandrijver van 0 naar 100 km/h in 5 seconden. De topsnelheid van de Nissan Ariya Nismo is begrensd op 200 km/h.

Aan de elektromotoren is een accupakket van 87 kWh gekoppeld. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 417 kilometer ver.

Verder beschikt de Nissan Ariya Nismo over Michelin Pilot Sport EV-banden, een ducktailspoiler – waardoor hij tot 40 procent meer neerwaartse druk heeft – en ander bumperwerk. Ook is het onderstel sportiever gemaakt door aangepaste veren, schokdempers en nieuwe stabilisatorstangen. Hierdoor moet de koets van de 2,2 ton zware EV minder rollen. Overigens deed Nissan een opmerkelijke claim tijdens de introductie van de Ariya Nismo.