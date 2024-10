Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze aanstaande Zweedse klassieker is nu een betaalbare cabrio

Het lijkt onlogisch, toch is juist nú de tijd om een mooie cabrio te kopen. De prijzen liggen nu wat lager, bijvoorbeeld omdat een bedrijf bang is dat zo’n occasion er nog máánden staat. Je wilt wel volop comfort èn een automatische transmissie, plus een flinke kofferbak. Deze aanstaande Zweedse klassieker is dan wat voor jou.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Saab 9-3 Cabrio (2002 – 2011)

Er is een categorie autoliefhebbers die nog altijd ‘treurt’ om het verlies van het merk Saab. Dit blijft een heel karakteristieke, pure ‘liefhebbersauto’. In het gebruik is de 9-3 vooral heel comfortabel. De 1,8 liter turbomotor is heerlijk soepel en rijdt met gemak 1 op 12. Er zijn wat eigenaardigheden, zoals het contactslot tussen de voorstoelen. Met 352 liter bagageruimte, plus wat je nog kwijt kunt op de achterbank waar toch nooit iemand zit, is dit ook een heerlijke vakantie-auto.

Het is ook niet echt een probleem om gewoon zomer èn winter met de Saab Cabrio door te rijden. Kijk eens naar de zwarte 1,8t ‘Vector’ automaat van eerste eigenaar (2007, 140.000 km), voor € 14.950 bij een autobedrijf in Markelo.

Hier moet je op letten bij de occasion

Als de Saab ineens op drie cilinders gaat lopen, dan is er één van de bobines kapot. Dat is vrij kostbaar, want ze zijn alleen alle vier ineens te vervangen, compleet met de cassette waar ze in zitten. Het contactslot tussen de stoelen van je cabrio kan vervuilen, waardoor er geen goed contact meer mogelijk is.

Stofzuiger erop: klaar! Een defect in het hoofdrelais veroorzaakt dat de motor niet start, plus eventuele andere storingen. Doorverbinden is een noodgreep, er moet gewoon een nieuw relais in.

