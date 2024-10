Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Mini’s, Citroëns en een krankzinnige supercar – Parijs Motor Show deel 2

In deel 2 van de Parijs Motor Show nemen we je mee langs nieuwe Mini’s, Citroëns en een krankzinnige Chinese supercar die verdacht veel wegheeft van een Ferrari.

Eerder, in deel 1, kon je al de Renault Twingo, Alpine A110 R Ultime en BYD Sea lion zien. Ook gingen we even bij Cadillac langs omdat het merk twee nieuwe modellen in Europa gaat introduceren.

Deel 2 Parijs Motor Show

In deel 2 van de Parijs Motor Show zijn geen Amerikaanse merken meer te vinden. Wel is er genoeg Europees nieuws. Om te beginnen laat Citroën de nieuwe C5 Aircross Concept, een nieuwe Ami én een nieuwe C4 (X) zien. Audi komt op zijn beurt op de proppen met nog een coupé-SUV en voor het nieuws bij Mini moet je bij de sportiefste tak van het merk zijn. Zowel de Aceman als Cooper krijgen John Cooper Works-uivoeringen.

Renault Twizy De Renault Twizy is niet langer een Twizy én Renault. Onder het mobiliteitsmerk Mobilize, van Renault Group, gaat de Duo verkocht worden. Deze auto is de opvolger van de Twizy. De Bento is een eenpersoons cargo-variant met erg veel laadruimte.

Verder besteden we aandacht aan de GAC SSR Hypertec. Deze elektrische supercar heeft wat weg van de Ferrari 488 maar is dankzij 3 elektromotoren veel sneller. Hoe snel, zie je in de video van de Parijs Motor Show.