Onderpresterende Stellantis-merken tot 2026 veilig! Maar dan…

In 2021 beloofde Stellantis dat zijn merken tien jaar de tijd kregen om zich te bewijzen. Die periode lijkt ingekort te zijn naar vijf jaar. En daar gaan ze zeker bij Maserati flink van zweten.

Topman Carlos Tavares, die in 2026 afzwaait, onthulde tijdens de autoshow van Parijs dat er over twee of drie jaar een besluit wordt genomen over onderpresterende merken. Tot 2026 zijn ze gegarandeerd van investeringen, daarna niet meer.

Stellantis-CEO met pensioen

Bij Stellantis rommelt het. Tavares gaat over twee jaar met pensioen en andere topmanagers verliezen binnenkort al hun baan, waaronder COO Uwe Hochgeschurtz, waarmee Autovisie een dag voor de aankondiging van zijn vertrek een interview mee had (dat nu grotendeels onbruikbaar is geworden).

Toch overnames of fusies?

Stellantis heeft een winstwaarschuwing afgegeven, wat tot geruchten leidde dat het concern zou gaan samenwerken met Renault. Bestuursvoorzitter John Elkann zegt dat het bedrijf geen interesse heeft in fusies of overnames. Hochgeschurtz denkt dat consolidatie op de langere termijn nodig zou kunnen zijn.

Veertien merken in totaal

Stellantis heeft momenteel veertien merken: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram en Vauxhall. Daarbij werkt het samen met Leapmotor, een Chinese start-up, die pas acht jaar bestaat.

Maserati in de problemen

De bestaande Stellantis-merken moeten in de komende jaren dus laten zien wat ze kunnen. En dat zou weleens negatief kunnen uitpakken voor sowieso Maserati. In de eerste zes maanden van dit jaar zakten de verkopen daar met meer dan 50 procent.

Tavares was er in Parijs verfrissend eerlijk over. Hij zei dat Maserati “in het rood” zit. Waarmee hij bedoelt dat er veel meer geld uitgaat dan erin komt. De producten zijn het probleem niet, aldus Tavares, maar de positionering is dat wel. Die moet duidelijker.

In de zomer zei financieel directeur Natalie Knight van Stellantis dat er een tijd komt waarop moet worden gekeken wat het beste thuis is voor Maserati. Meteen daarna kwam het concern met een persbericht om te ontkennen dat Maserati in de etalage staat.

Dat heeft Knight ongetwijfeld niet populair gemaakt binnen Stellantis, want vorige week werd ineens aangekondigd dat ze de autogigant gaat verlaten, na slechts anderhalf jaar in haar functie. Ze heeft dus voor haar mond gepraat.