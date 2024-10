Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault en Stellantis ontkennen fusieplannen en samenwerking met BMW

De Europese auto-industrie ligt op z’n gat. De verkoop van elektrische auto’s valt tegen, de marges erop zijn klein en de concurrentie uit China is ijzersterk. Daarom zouden zelfs grotere concerns, zoals BMW, Renault en Stellantis, er nu over na om te gaan samenwerken. Al ontkennen ze dat stellig.

Van een fusie tussen BMW, Renault en Stellantis is geen sprake, maar doordat de drie het de laatste tijd duidelijk minder goed doen dan voorheen, gaan er geruchten rond over een potentiële samenwerking. De fabrikanten gaan waarschijnlijk over twee weken met elkaar om tafel zitten tijdens de autosalon van Parijs.

Het contract van Stellantis-topman Carlos Tavares loopt af in 2026, dus is het bedrijf op zoek naar een opvolger. Er wordt gefluisterd dat Luca de Meo, de huidige CEO van Renault, deze taak op zich gaat nemen. De Meo is naast CEO van Renault ook voorzitter van de ACEA, de belangenorganisatie van de Europese producenten. Volgens hem is een betere samenwerking in Europa belangrijk.

Samenwerking tussen Europese merken

Schaalvoordelen zouden het mogelijk maken om (elektrische) auto’s goedkoper te produceren. Dat is van groot belang voor de Europese merken, want de Chinese concurrentie heeft – onder meer door steun van de Chinese overheid – een flink kostenvoorbeel, waardoor ze de prijs van hun auto’s relatief laag kunnen houden.

Naar verwachting sluiten niet alleen Tavares van Stellantis en De Meo van Renault, maar ook Olivier Zipse van BMW aan bij het overleg in Parijs. Wat de samenwerking tussen de drie concerns gaat inhouden, is niet bekend, maar mogelijk gaat de Europese mededingingswet roet in het eten gooien.

Mochten BMW, Renault en Stellantis tot een overeenkomst komen, dan ontstaat het grootste verband in de geschiedenis van de auto-industrie ooit, met maar liefst twintig merken onder één paraplu. Tavares en De Meo hebben gereageerd op de geruchten, die door een Italiaanse krant naar buiten zijn gebracht. De heren zeggen dat er geen kern van waarheid in zit.