Deze ruime, compacte occasion is net een Rolls-Royce

Kopers van (nieuwe) auto’s zijn soms niet te volgen. De klasse met compacte en toch ruime MPV’s is niet populair geworden. Tweedehands kopers zijn nuchterder en zoeken juist wél naar auto’s zoals dit drietal. Terecht! Want een occasion als deze is hartstikke praktisch.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Compacte en ruime occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die slim, compact én ruim zijn. Geen zin in een Opel Meriva? Bekijk dan eens onze berichten over de Kia Venga en Nissan Note.

Opel Meriva (2014 – 2017)

Bijzonder bij de Meriva zijn de andersom openende achterportieren, net als bij een Rolls-Royce. Dat is handig! Zo kom je op de achterbank, die niet alleen verschuifbaar is, maar in de voorste stand ook te verbreden tot drie zitplaatsen voor kinderen.

Mede door die bank is de Meriva zwaarder dan de concurrentie. Dat werkt door in de Houderschapsbelasting en uiteraard in het verbruik. Met een 1,4 (103 kW/140 pk) reden we 1 op 13,5. De minimale bagageruimte bedraagt een riante 400 liter.

De Meriva zit prima, wel wat hoog en is redelijk comfortabel. De middenconsole vraagt even studie. Er is een wat ruimer aanbod, maar we kiezen voor de knalrode, net geïmporteerde 1,4 ‘Design’ (2014, 99.000 km) voor € 7.499 bij een autobedrijf in Wijchen.

Waar let je op bij deze occasion?

Om de Meriva te starten, moet de koppeling worden ingedrukt. Het mechanisme dat dit regelt komt weleens los en dus start de motor dan niet. Diverse elektronische storingen blijken te herleiden naar vocht in een achterlicht.

Een motor die niet start, kan ook worden veroorzaakt door beschadigde bedrading van de elektrische stuurbekrachtiging. De bobines van de 1,4 turbo kunnen doorslaan en dat is onderdeel van enkele honderden euro’s, want de hele cassette met vier bobines moet worden vervangen.

Welke occasion zouden wij kiezen

We hebben in de afgelopen week drie compacte, ruime occasions besproken, de Kia Venga, Nissan Note en Opel Meriva. Welke zouden wij kiezen? De Meriva was in ons land de populairste van dit drietal, maar is het minst aantrekkelijk, mede door het hoge gewicht. De Kia staat z’n mannetje en is een prima koop. De Nissan wint op veel punten, de hoogwaardige kwaliteit is juist bij een kleiner budget doorslaggevend.