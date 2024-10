Deel dit: Share App Mail Tweet

Drama! BMW E36 met V8 slaat over de kop bij verlaten autoshow

Oei, bij automeeting in de Amerika gaat het helemaal mis als de bestuurder van een BMW E36 met V8 de macht over het stuur verliest.

Het ongeluk vond plaats in de Californische stad Sacramento, waar een autoshow gaande was. Bij het verlaten van het evenement, trapt de eigenaar van een tot voor kort beeldige BMW E36 het gaspedaal iets te diep in.

BMW E36 met V8 slaat over de kop

In de video is te zien hoe de 3-Serie nota bene een geparkeerde politiewagen passeert om vervolgens het rechterpedaal op te zoeken. De lage grom verraadt dat er niet langer een vier- of zescilinder in de neus ligt, maar dat er een LS-V8 in het vooronder is getakeld. De brute brultoon verandert na het opschakelen al gauw in bandengepiep als de BMW E36-rijder tractie verliest.

Vandaag de dag zijn er bij het verlaten van een autoshow talloze telefoontjes op je gericht en dus staat de crash die volgde op beeld. Te zien is hoe de BMW met een behoorlijke vaart op de stoep klapt. Als hij die raakt, slaat de auto over de kop.

Later toont de video hoe iedereen (inclusief de politieagent die de bestuurder passeerde) naar de plaats des onheils toesnelt. Daar treffen zij de BMW E36 op zijn dak aan. Het is niet duidelijk hoe de bestuurder eraan toe is.