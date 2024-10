Deel dit: Share App Mail Tweet

Kleine onderhoudsbeurt aan je auto nodig? Dit moet je weten!

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een auto. Daarmee houd je hem gezond en voorkom je dure reparaties. Maar hoe vaak heeft je auto een kleine onderhoudsbeurt nodig? En wat kost dit ongeveer?

Te veel, zullen de meeste autobezitters zeggen. De onderhoudskosten van auto’s zijn de afgelopen jaren namelijk flink gestegen. Niet alleen onderdelen zijn duurder geworden, ook arbeid. Toch loont het om je auto netjes naar de garage te brengen voor onderhoud. Zo houd je het voertuig in een goede conditie.

Auto zelf onderhouden

Er zijn een aantal dingen die je gemakkelijk zelf kan doen. Zo is het bij oudere auto’s verstandig om iedere 1.000 kilometer het oliepeil te checken en altijd op pad te gaan met de juiste bandenspanning.

Ook is het verstandig om regelmatig het niveau van de ruitenwisservloeistof, koelvloeistof en remvloeistof te bekijken. Ruitenwisservloeistof kan je eenvoudig zelf bijvullen. Bij de koelvloeistof kan dat ook, maar als je je auto naar de garage brengt voor een kleine onderhoudsbeurt wordt dat vaak voor je gedaan.

Als het niveau van de remvloeistof ineens hard daalt, is het verstandig om de auto te laten controleren bij de garage. Het kan namelijk duiden op een lek in het systeem.

Verder kun je andere onderdelen zoals een zekering of ruitenwissers natuurlijk ook zelf vervangen.

Hoe vaak een kleine onderhoudsbeurt?

Hoe vaak je een kleine onderhoudsbeurt nodig hebt, verschilt per auto. Zo zijn bepaalde modellen onderhoudsgevoeliger dan andere. Daarom is er eigenlijk geen sprake meer van een standaard kleine of grote beurt, maar heeft elke auto een eigen onderhoudsschema.

We hoeven waarschijnlijk niet uit te leggen dat het belangrijk is om naar het onderhoudsboekje te kijken als je op zoek bent naar een occasion. Is die er niet bij, overweeg om weg te lopen. Een sluitende historie is belangrijk. Ook omdat er bij geïmporteerde auto’s soms gesjoemeld wordt met de kilometerstand.

Het is verstandig om oudere auto’s jaarlijks, of iedere 15.000 kilometer, een kleine onderhoudsbeurt te geven. Voor nieuwere auto’s (jonger dan zes jaar) verschijnt hier een melding voor op het dashboard. Bij een kleine onderhoudsbeurt worden de volgende dingen gedaan.

Olie verversen

Oliefilter vervangen

Controle schokdempers

Bijvullen ruitenvloeistof & koelvloeistof

Controle uitlaat & katalysator

Accucheck met rapport

Controle ruiten & ruitenwissers

Bandeninspectie

Controle verlichting

Verder worden auto’s op dertig essentiële punten nagekeken. Bij een grote beurt zijn dit er gemiddeld zo’n tachtig. Veel bestuurders kiezen ervoor om de kleine beurt gelijk met de APK te doen. Dat bespaart tijd en kosten. Maar hoeveel kost een kleine onderhoudsbeurt gemiddeld?

Kosten kleine onderhoudsbeurt

Een gemiddelde kleine onderhoudsbeurt kost tussen de 100 en 150 euro. Hierbij zijn eventuele kosten voor onderdelen en/of reparatie niet meegerekend. De hoogte van het bedrag hangt ook af van de garage waar je het onderhoud laat uitvoeren. Bij sommige garages is het mogelijk om zelf onderdelen aan te leveren voor eenvoudige reparaties. Doe dit wel altijd in overleg.