Onderhoudskosten auto’s stijgen met meer dan 8 procent!

Het onderhoud van een auto kan een flinke kostenpost zijn. Toch is het belangrijk om je auto tijdig een beurt te geven. Zo voorkom je kostbare reparaties. Maar ook een onderhoudsbeurt is tegenwoordig erg duur. De onderhoudskosten stegen het afgelopen jaar met meer dan 8 procent.

Dit blijkt uit cijfers van de Boveg-Rai Aftersalesmonitor. In de eerste helft van 2023 waren Nederlanders gemiddeld 326 euro kwijt voor een onderhoudsbeurt. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 310 euro. Een stijging van 5,2 procent.

Stijgende onderhoudskosten

De meer dan 8 procent stijging gaat niet alleen over de stijgende onderhoudskosten, doordat onderdelen en arbeid duurder zijn geworden. Ook de stijging van de onderhoudsfrequentie draagt bij aan dit forse percentage.

De belangrijkste reden dat auto’s naar een garage gingen was: voor een APK en een onderhoudsbeurt (29 procent), voor een onderhoudsbeurt (19 procent), voor een tussentijdse reparatie (18 procent) en voor een losse APK (10 procent).

Auto’s in Nederlands steeds ouder

Dat auto’s vaker onderhouden worden, is niet zo vreemd. De gemiddelde leeftijd van auto’s in het Nederlandse wagenpark neemt immers toe.