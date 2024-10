Deel dit: Share App Mail Tweet

In de Tesla Model Y met zeven stoelen passen achterin alleen hobbits

De Tesla Model Y is er al vanaf het begin met zeven zitplaatsen, maar niet in Nederland. Op die optie hebben we vier jaar moeten wachten.

De Model Y met zeven zitplaatsen is per direct te bestellen. Maar er schuilen een paar addertjes onder het tapijt. Want ten eerste lijkt er helemaal achterin alleen plek te zijn voor een setje hobbits. Als ze hun harige benen intrekken…

Alleen deze Tesla Model Y als zevenzitter

Ten tweede is alleen de Model Y Long Range All-Wheel Drive er als zevenzitter. Op de andere varianten kun je de 2.500 euro kostende optie niet aanvinken. De Long Range All-Wheel Drive kost in de basis 52.990 euro, gaat in 5,0 seconden naar 100 km/h en haalt een bereik van 533 kilometer.

Gevolgen voor inhoud bagageruimte

Kies je voor de zevenzitsconfiguratie, dan heeft dat gevolgen voor de inhoud van de bagageruimte. Achter de laatste twee zitjes is nog slechts 363 liter beschikbaar. Vouw je ze om, dan groeit de laadruimte naar 753 liter. De vijfzitter komt tot minimaal 854 liter.

Populairste nieuwe auto van Nederland

De Tesla Model Y blijft populair in Nederland. In september stond bij boven aan de registratieranglijst, met op de tweede plek de Tesla Model 3 en als derde de Volkswagen Polo. De Model Y en Model 3 waren in het afgelopen kwartaal goed voor bijna 95 procent van de Tesla-productie.