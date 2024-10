Deel dit: Share App Mail Tweet

Gloednieuwe MG ZS stunt nu als hybride, niet meer als EV

De MG ZS Hybrid+ heeft bijna 200 pk, veel binnenruimte en kost maar 27.997 euro. Een koopje voor een hybride crossover in het B-segment.

De MG ZS Hybrid+ geeft zijn rol als prijsvechter niet op. De eerste generatie bracht MG succes bij zijn terugkeer in Europa. Het was een spotgoedkope, elektrische B-segment crossover op het juiste moment. Deze tweede generatie is flink gegroeid en wordt in Nederland alleen leverbaar met de hybride-aandrijflijn uit de MG 3 Hybrid+.

MG ZS Hybrid+ heeft veel kracht

Dat betekent dat de Hybrid+ een gecombineerd vermogen van 195 pk heeft. De 1,5-liter viercilinder met 102 pk werkt samen met een 136 pk sterke elektromotor.

Het duo wordt geregisseerd door een drietraps automaat. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurt minder dan negen tellen. Uitzonderlijk krachtig en vlot voor zijn klasse, waarin de hybride concurrentie gemiddeld 140 pk levert.

Groot voor het B-segment

Met een lengte van 4,43 meter is de ZS Hybrid+ ook groot voor het B-segment. Concurrenten als de Dacia Duster, Hyundai Kona, Toyota Yaris Cross en Renault Captur zijn allemaal fors kleiner. De kofferbak van de ZS Hybrid+ heeft 443 liter aan inhoud en het trekgewicht bedraagt 750 kg.

Erg veel ruimte achterin

De MG ZS Hybrid + scoort ook door de flinke ruimte op de achterbank. Drie volwassenen kunnen er schouder aan schouder zitten en hebben genoeg ruimte voor de knieën.

Voor de bestuurder is de zitpositie niet optimaal in te stellen, doordat het stuurwiel alleen in hoogte verstelbaar is. Het materiaalgebruik en het multimediasysteem zijn van beduidend hogere kwaliteit dan in zijn voorganger.

‘Oude’ elektrische versie

De voorganger van de Hybrid+ blijft voorlopig uit voorraad leverbaar. Van die MG ZS EV zijn sinds 2019 grofweg 7000 exemplaren verkocht. Volgend jaar brengt MG een nieuwe, elektrische crossover die groter is dan de ZS Hybrid+ op basis van MG 4-techniek.

ZS Hybrid+ MG 7.0 Score Pluspunten Ruim

Veel kracht

Scherpe prijs Minpunten Onrustige achteras

Geen diepteverstelling stuur

Ergonomie kan beter Een hybride crossover die het moet hebben van zijn ruimte, krachtige aandrijflijn en scherpe prijs.