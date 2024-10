Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe BMW’s, zoals deze 2-serie Gran Coupé, zijn net Kia’s

Zou Peter Schreyer in zijn vrije tijd vrijwilligerswerk doen bij BMW? Want sommige nieuwe BMW’s zijn net Kia’s. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de ‘tiger nose’ van deze nieuwe 2-serie Gran Coupé.

Met de 2-serie Gran Coupé haalt BMW hetzelfde trucje uit als met de 1-serie. Het merk zegt dat dit de nieuwe generatie is, maar in feite is het een uitgebreide facelift. De voorwielaangedreven 2-serie Gran Coupé is gebaseerd op de 1-serie. Met de achterwielaangedreven 2-serie Coupé heeft-ie niks te maken.

BMW 2-serie Gran Coupé kijkt sip

Na de facelift kijkt de 2-serie Gran Coupé met een wat sippe blik de wereld in. Zijn koplampen zitten op dezelfde plek, maar zijn platter geworden, waardoor ze hoger in de koets lijken te zitten. De ‘nieren’ zijn eveneens afgeplat, waardoor we er nu iets Kia-achtigs in zien.

Meestal wordt de achterkant van een auto bij een facelift vergeten, maar bij de 2-serie Gran Coupé niet. De lichtunits zijn nu compleet anders. Ze lijken een beetje op die van de X2 en zijn minder langgerekt en hebben een hapje uit de onderkant.

Daarbij is de kentekenplaat een stukje naar boven verhuisd. Bij de vorige 2-serie Gran Coupé zat-ie vrij laag, met daarboven een strip die de achterlichten met elkaar verbond. Het BMW-embleem was in die strip geïntegreerd. Nu niet meer.

Met BMW-dashboard nieuwe stijl

Waar je van moet houden, is het BMW-interieur nieuwe stijl, met nauwelijks fysieke knoppen en simpelweg twee schermen dat als een skateboard los op het dashboard staat. In de uitgaande 2-serie Gran Coupé was de cockpit traditioneler, met een instrumentarium, infotainmentscherm en knoppen.

Vier motorversies 2-serie Gran Coupé

Voorlopig zijn er vier versies van de nieuwe 2-serie Gran Coupé, waarvan er eigenlijk maar één echt relevant is voor Nederland. De twee diesels niet. De 218d heeft 150 pk en 360 Nm, de 220d komt met elektro-ondersteuning tot 163 pk en 400 Nm.

Het 300 pk sterke topmodel, de M235 xDrive, zal bij ons niet over de toonbank vliegen, maar de 220 wel. Hij komt zijn milde-hybridetechniek tot een vermogen van 170 pk en 280 Nm. We hebben de neiging om telkens M235i en 220i te schrijven, maar dat mogen we niet meer doen van BMW. De i is officieel uit de naam verdwenen.