Parijs Motor Show – Nieuwe betaalbare elektrische auto’s op komst

Deze week is het tijd voor de Parijs Motor Show, een van de belangrijkste autobeurzen in Europa. Tijdens de negentigste editie worden er interessante nieuwe auto’s en conceptmodellen getoond.

Sinds de coronapandemie zijn autobeurzen niet meer zo populair als daarvoor. Echter, de Motor Show in Parijs groeide dit jaar voor het eerst.

Betaalbare elektrische auto’s Parijs Motor Show

1. Renault R4

Renault pakt wederom uit op de beurs en toont de nieuwe R4. Deze auto is wat uiterlijk betreft gebaseerd op het klassieke Viertje, maar beschikt over een volledig elektrische aandrijflijn.

De auto komt voor de zomer van volgend jaar naar Nederland. De prijzen worden nog bekendgemaakt.

2. Renault Twingo

Verder laat Renault een nieuwe Twingo Concept zien. Dit studiemodel is een voorbode op de elektrische Twingo die in 2026 komen gaat. Het wordt met een vanafprijs van 20.000 euro de goedkoopste EV van het merk.

Hoewel het design lijkt op dat van de eerste generatie Twingo, wordt hij altijd geleverd met vijf deuren en is hij dus best praktisch.

3. Skoda Elroq

Ook groot nieuws bij Skoda. Het merk komt met de Elroq. Met een vanafprijs van net geen 35.000 euro en een range van maximaal 370 kilometer is het een erg goede aanbieding.

Verder is het ontwerp van de Elroq belangrijk. Het model luidt namelijk de nieuwe designtaal van het merk in.

4. BYD Sea Lion

Ook Chinese fabrikanten melden zich op de Parijs Motor Show om betaalbare elektrische auto’s te laten zien. Zo trekt BYD het doek van de Sea Lion.

Dit model is een concurrent voor de in Nederland immens populaire Tesla Model Y en zal dus ook in die prijsrange zitten, zo’n 40.000 tot 45.000 euro. Dat is niet goedkoop, maar voor een grote elektrische auto met flink accupakket is hij relatief betaalbaar.

5. Mobilize Duo

Mobilize, het mobiliteitsmerk van de Renault Group, laat een nieuwe variant van de Twizy zien, genaamd de Duo. In dit 45 km/h-autootje kan je met twee personen zitten. Ook is hij te krijgen als L7e-voertuig. Dit betekent dat hij 80 km/h kan en op de snelweg mag.

(Afbeelding: Mobilize) (Afbeelding: Mobilize)

Ook is er de Bento leverbaar. Bij deze lever je een zitplek in voor een grote kunststoffen laadbak. De vanafprijs is nog een schatting en zal zo’n 10.000 euro bedragen. Dat is pas een betaalbare elektrische auto!

Parijs Motor Show deel 1

In onderstaande video zie je deel 1 van de Parijs Motor Show.