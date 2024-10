Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Renault Twingo en Tesla Model Y-concurrent van BYD – Parijs Motor Show deel 1

Voor het eerst sinds tijden weet er weer een autobeurs indruk te maken met veel nieuws. In deel 1 van de Parijs Motor Show nemen we je mee langs bijzondere conceptmodellen en nieuwe auto’s als de Renault Twingo, Alpine A110 R Ultime en BYD Sea lion.

Autobeurzen zijn niet meer wat het geweest is. Zo was vorig jaar de show in Parijs erg rustig met weinig bezoekers en merken. Dit jaar, de 90ste editie, is de eerste keer dan de show weer groeit.

Nieuwe auto’s van Renault als de Twingo

Net als voorgaande jaren heeft één merk de grootste beursstand op de Parijs Motor Show. Renault laat op al die vierkantenmeters onder andere de nieuwe Twingo, R4 en Emblem zien.

Ook Alpine, van Renault Group, komt met nieuws. Zo is er de eerste eigen elektrische auto van het merk, de A390_B, en wordt de A110 R Ultime getoond. Deze auto heeft met zijn 345 pk 45 pk meer dan de normale R en beschikt over dempers van het merk Öhlins, aangepaste remmerij en een Akrapovič uitlaatsysteem.

Niet alleen Franse merken tonen belangrijk nieuws tijdens de Parijs Motor Show. Zo trekt BYD het doek van de Sea Lion, een Tesla Model Y-concurrent, en laat Mini de nieuwe Aceman en Cooper zien in een John Cooper Works-uitmonstering.

Deel 2 Parijs Motor Show

Omdat er meer dan voldoende nieuws is op de Parijs Motor Show, laten we in een tweede deel het overige nieuws zien. Wil je op de hoogte blijven van deze video? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.