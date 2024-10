Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Hyundai Inster de slimste budget-EV van allemaal is

Na Dacia, Citroën, Renault en een paar Chinese merken is het nu de beurt aan Hyundai om te laten zien hoe een enigszins betaalbare elektrische auto eruit moet zien. Als een Hyundai Inster dus…

Van écht goedkoop kunnen we niet spreken, aangezien de Hyundai Inster een vanafprijs heeft van 24.295 euro. Tot eind dit jaar gaat daar uiteraard nog wel 2.950 euro aan SEPP-subsidie vanaf, plus hetzelfde bedrag aan tijdelijke korting die Hyundai er bovenop gooit.

Hyundai Inster is rijk uitgerust

En met alle respect, 18.395 euro begint al heel aardig op voordelig te lijken. Zeker wanneer je nagaat dat daarvoor een infotainmentscherm met geïntegreerde navigatie, parkeersensoren en een achteruitrijcamera, automatische airco én adaptieve cruise control plus stuurassistent bij zijn inbegrepen.

Lengte van Citroën ë-C3

Deze standaarduitrusting geeft al een aardige indruk van hoe Hyundai de Inster positioneert. Niet helemáál onderaan de markt, maar net erboven. Ook qua afmetingen trouwens, want met een lengte van 3,8 meter is hij nagenoeg even lang als de Citroën ë-C3, maar met zijn breedte (of smalheid, liever) van 1,61 meter valt hij juist in de categorie van de Dacia Spring.

Misschien wel de belangrijkste maat in dit segment is de wielbasis. Die is met 2,58 meter identiek aan die van de Hyundai i20, een B-segment hatchback. In lengterichting is de interieurruimte ook duidelijk meer van dat formaat. Zelfs vier personen van 1.90 meter kunnen zonder problemen een fatsoenlijke zitplek vinden in de Inster.

Optionele verschuifbare achterstoelen

Tenminste in één van de versies. Die met de optionele, in twee delen verschuifbare achterstoelen met verstelbare leuninghoek, die de bagageruimte tussen de 280 en 350 liter laten variëren. Die verschuifbare stoelen zijn alleen verkrijgbaar op de versie met grotere 49 kWh-accu, die een actieradius van zo’n 370 kilometer mogelijk moet maken. Dit tegenover 330 kilometer voor de 42 kWh standaardaccu.

Hyundai Inster met Winter Pack

Het vermogen van de elektromotor op de vooras stijgt mee van 97 pk naar 115 pk. De topsnelheid van 140 naar 150 km/h. EV-gerelateerde techniek voor gebruik in koudere klimaten is niet standaard aanwezig, maar wel beschikbaar in een Winter Pack van 995 euro, met daarin een warmtepomp, accuverwarming voor vlot snelladen en stuur- en stoelverwarming. Beide versies zouden rond de 40 minuten moeten doen over een 10 tot 80 procent lading, met een piek van 85 kW voor de grotere accu en 75 kW voor de kleine.

Verschuifbare achterstoelen zijn niet de enige items in de trukendoos van de Inster. In de video laten we zien waarom er nog veel meer redenen zijn waarom deze Hyundai misschien wel de slimste compacte elektrische auto is.