Waarom je voor 15.000 euro nú een cabrio als occasion moet kopen

Het lijkt onlogisch, toch is juist nú de tijd om een mooie cabrio te kopen. De prijzen liggen nu wat lager, bijvoorbeeld omdat een bedrijf bang is dat zo’n occasion er nog máánden staat. Je wilt wel volop comfort èn een automatische transmissie, plus een flinke kofferbak.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Het is herfst, dus aan cabriorijden denkt niemand. Toch kun je je beter nu al voorbereiden op het voorjaar, want een open occasion koop je aan het einde van het jaar voor de beste prijs. Deze BMW 3-serie Cabrio is fraai, maar komende donderdag en zaterdag hebben we twee opties die minstens zo aantrekkelijk zijn.

BMW 3-serie Cabrio (2000 – 2007)

Een overtuigde BMW-rijder kíjkt niet eens naar een ander merk en zéker niet naar voorwielaandrijvers zoals de twee andere occasions die we gaan behandelen. Een BMW stuurt verfijnd en is tegelijk comfortabel en sportief om te rijden, mede dankzij de achterwielaandrijving. Met het standaard onderstel is ook het veercomfort dik in orde.

Daarbij heeft ook deze cabrio uitstekende voorstoelen en een prachtig, ergonomisch dashboard. De achterbank is niet echt bruikbaar, maar een mooie aanvulling op de 300 liter grote bagageruimte. Een 320i rijdt keurig 1 op 12, de zescilinder klinkt prachtig en de vijftraps automaat werkt verfijnd.

Bij een autobedrijf in Echt staat een keurige, donkerblauwe 320Ci Special Executive (2005, 108.000 km) voor € 14.899.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Problemen op het dashboard of een contactsleutel die niet wordt herkend worden veroorzaakt door alles wat er bij de accu zit. De zogenaamde referentiekabel losmaken helpt, een garage voert een definitieve reparatie uit.

Een plotseling onregelmatig lopende motor wordt veroorzaakt door een vastzittende nokkenasverstelling. Dat is een kwestie van de stekker schoonmaken.

Motoren met een elektrisch bediende waterpomp hebben daarin nog weleens een storing. Dat kàn leiden tot een oververhitte motor, met alle gevolgen van dien. De automaat blijft soms vastzitten in de P-stand. Daarvoor bestaat een trucje.