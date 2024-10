Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Alpine heeft de mooiste spruitstukken aller tijden

Wat een plaatje! Hoe de spruitstukken van de Alpine Alpenglow Hy6 uiteen waaieren als de Red Arrows. En de auto eromheen is ook best te pruimen.

De Alpine Alpenglow zagen we al twee keer eerder. Het conceptmodel debuteerde precies twee jaar geleden op de autoshow van Parijs en kwam afgelopen mei in gewijzigde vorm terug. Hij heette toen Hy4 en had een 2,0-liter viercilinder brandstofmotor aan boord, die op waterstof loopt.

Alpine Alpenglow nu met V6

Deze Alpenglow Hy6 verbrandt eveneens waterstof, maar dan in zes cilinders. Zijn 3,5-liter twinturbo V6 draait maximaal 9.000 toeren per minuut en produceert een vermogen van 740 pk en 770 Nm koppel. Daarmee haalt de achterwielaangedreven Alpine een top van 330 km/h.

Verbranden of in brandstofcel

Waterstof kan dus op twee manieren worden gebruikt voor de aandrijving van een auto. De Alpine laat het ontbranden, maar bijvoorbeeld Hyundai laat het in een brandstofcel reageren met zuurstof en zet het om in elektriciteit. De Nexo werkt op die manier, evenals de Toyota Mirai.

Met het vizier alvast op Le Mans

Oogt de Alpenglow Hy6 anders dan de Hy4? Een beetje. Hij lijkt een gewijzigde vleugel te hebben en heeft nu een soort mohawk op zijn ‘hoofd’: een verticale vin achter de cockpit. Dat de Alpenglow (wie heeft in vredesnaam die toiletspray-naam verzonnen?) op een Le Mans-racer lijkt, is geen toeval. Alpine wil vanaf 2028 deelnemen aan de 24-uursrace.

Ander Alpine-nieuws in Parijs

Alpine heeft overigens flink wat nieuws meegenomen naar Parijs. De extreme A110 R Ultime stond er, de A390_β, en natuurlijk ook de recent geïntroduceerde A290, wat in feite een sportievere versie van de Renault 5 is.